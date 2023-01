Muž od mog gay brata dao mi je spermu da budem surogat: 'Oba su željeli biti u rodu s bebom'

Sabreena Henderson (29) iz Buena Parka u Kaliforniji odlučila je pomoći bratu Shaneu Petrieju (32) i njegovom suprugu Paulu Petrieju (36). Ona je oduvijek snažno podržavala seksualnu jednakost pa je bila više nego voljna pomoći i biti im surogat majka.

Nakon čak pet neuspjelih pokušaja oplodnje i spontanog pobačaja, Sabreena je u rujnu prošle godine rodila bebu Tristana.

- Vidjevši sreću u njihovim očima i osmijeh na licu moga brata, sve se isplatilo. I da su me pitali, ponovila bih to bez razmišljanja - rekla je Sabreena.

Sabreena inače ima svoje četvero djece, a jedna je od pet sestara. Nakon što je Shane sa 16 godina otkrio da je gay, svi su se složili da bi Sabreena mogla biti surogat.

Sabreena kaže da je bila najbolji kandidat za to kada je njezin brat Shane rekao da želi dijete 2020.

- Surogat majčinstvo je jako skupo, kao i posvojenje, pa kad su Shane i Paul bili spremni postati roditelji, rado sam im pomogla u tome. Moja najstarija sestra već je imala tri carska reza pa to nije mogla učiniti, a moje dvije mlađe sestre tada su imale samo 18 i 19 godina - ispričala je.

Sabreena je pristala upotrijebiti Paulovu spermu i svoje jaje kako bi oba oca bila u srodstvu s bebom. Prvi pokušaj oplodnje bio je u studenom 2020., ali nije rezultirao trudnoćom.

Zatim je imala još dva pokušaja i, u trećem pokušaju u veljači 2021., Sabreena je ostala trudna. Nosila je bebu 13 tjedana prije nego što je doživjela tragični pobačaj - koji je ostavio obitelj uništenom.

Sabreeni je trebalo nekoliko mjeseci da se fizički i emocionalno oporavi. Ali kad su je liječnici obavijestili da je sigurno pokušati ponovno u listopadu 2021., to su i učinili. I tri mjeseca kasnije, nakon tri neuspjela pokušaja, Sabreena je ponovno ostala trudna.

- Kada smo saznali da sam pobacila, bili smo potpuno slomljeni. Toliko sam krvarila i čak sam trebala operaciju jer moje tijelo nije moglo prirodno otpustiti trudnoću. Bilo je užasno. Ali to me nije spriječilo da pomognem bratu i kad smo dobili odobrenje od liječnika, pokušali smo ponovno. Dan kad sam saznala da sam ponovno trudna bio je prekrasan, iako smo svi bili pomalo napeti zbog našeg prethodnog iskustva. Bilo je to napetih devet mjeseci, ali na svu sreću ovaj put je sve bilo u redu i rodila sam Tristana 28. rujna prošle godine - kazala je.

Shane i Paul očevi su već tri mjeseca i uživaju u svakoj minuti roditeljstva. A Shane kaže da će zauvijek biti dužnik svojoj mlađoj sestri - i da sada imaju neraskidivu vezu.

- Jedna od prvih stvari o kojima smo moj suprug i ja razgovarali kad smo se upoznali bila je da oboje želimo djecu. Željeli smo obitelj, ali nismo bili sigurni kako ćemo to uspjeti ostvariti. Kada je moja sestra došla k nama i ponudila se pomoći, to nam je promijenilo život - kaže Shane i dodaje kako je to bio najnesebičniji čin koji je u životu doživio.

- Dala nam je ono što smo željeli najviše na svijetu, upotpunila naš život i obitelj, a nije tražila ništa zauzvrat - zaključio je, piše Daily Mail.

