Odmorite se i opustite uz topli kamin u srcu Gorskog kotara: U vrtu možete pripremiti i roštilj

Sam dolazak do kuće je bio kao iz filma. Vozili smo se kroz drvorede breza i jela. Kad smo stigli ispred kuće, suprug i ja smo se primili za ruke i rekli: 'To je to' - priča nam Irena, vlasnica Pine Lodge, kuće za odmor. Ova kuća se nalazi u mjestu Hlevci u Gorskom kotaru, na samo pet minuta autom od odmorišta Kupjak. Smjestila se na 840 metara nadmorske visine okružena netaknutom prirodom, u gustoj borovoj šumi. Napravljena je prije 15-ak godina, a vlasnici su je kupili u veljači 2020. godine - u jeku korone.

- Zaljubili smo se u tu malu drvenu kućicu na osami. Kraj nas je samo jedna kuća u istom, planinskom stilu - otkriva Irena.

Kuća se nalazi na parceli od 2800 metara četvornih i ima direktan izlaz u šumu. Prostire se na tri etaže.

- Prizemlje je zidano, a prvi kat i potkrovlje su napravljeni od drvenih oblica. Jedan od prvih zadataka je bio kuću obojiti i dobro izolirati. Nakon toga smo na potkrovlje stavili krovne prozore, promijenili lamperiju u šire i bijele daske te od skučenog, tamnog i pomalo klaustrofobičnog potkrovlja koji podsjeća na planinarske domove dobili prostoriju s jednim ležajem u kojemu gosti imaju osjećaj prostranosti i ugode - ispričala je vlasnica.

Adaptacija kuće trajala je šest mjeseci, a u rujnu 2020. godine počela se iznajmljivati.

- Gosti se najviše razvesele kad kažem da ima i rakije te da je sve što se nalazi u i izvan kuće njima dostupno za korištenje - kroz smijeh govori vlasnica.

U prizemlju kuće su veliki kamin, kuhinja, blagovaonica i mali WC. Na prvom katu, gdje je dnevni boravak, nalazi se kauč na razvlačenje, dvije kožne fotelje, televizor, mala peć, kupaonica s tuš kabinom i WC-om. Kuća ima i podno grijanje.

- U kući smo promijenili kompletno kuhinju, stavili je na samo jedan zid da se vizualno proširi prostor. Promijenili smo i cijeli namještaj da bude u moderno-rustikalnom stilu - dodala je Irena.

Kuća ima sve što vam treba za odmor iz snova te pruža savršeni mir i osamu. Moderno je opremljena s rustikalnim dodacima za ugodan i topao boravak. Neovisno o godišnjem dobu priroda je ovdje uvijek magična i sigurno ćete uživati u pogledu.

- Uspjeli smo stvoriti kuću u kojoj se gosti osjećaju kao doma. To nas veseli, željeli smo taj osjećaj ugode, odmora, a ne da se gosti osjećaju kao da moraju jako paziti da se nešto ne polomi - kaže vlasnica i dodaje kako su za uređenje najviše bili zaduženi ona i suprug.

Kuća je okružena netaknutom prirodom, a izlaskom iz blagovaonice i kuhinje nalazi se natkriveni sjedeći prostor za uživanje u predivnom pogledu, dok je odmah pored i roštilj.

- Dvorište je, najblaže rečeno, divljina i šuma. Kad je snijeg, sanjkalište je odmah ispod kuće. Imamo šljunak na svim 'strateškim putevima' - kao prema drvarnici, prema spremištu, ali ne utječemo puno na hortikulturu jer želimo da kuća u šumi ostane kuća u šumi - rekla je Irena.

Ovo je mjesto idealno za sve one koji žele iskusiti život u divljini, ali se u isto vrijeme ne žele previše udaljavati od civilizacije. Namijenjena je za četiri osobe.

- Najčešće nam dolaze ili jedan par ili obitelj s manjom djecom - dodaje Irena.

Ako želite istražiti okolicu, nedaleko od kuće smještene su dvije čarobne prirodne zanimljivosti spojene u jedinstveno zaštićeno područje - značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir. Tu su i Špilja Lokvarka, Kamačnik, Nacionalni park Risnjak, kao i Dvorac stara Sušica. Od centra grada Hlevci kuća je udaljena 1,1 kilometar. Ono što dodatno razveseli goste je to da su ljubimci dobrodošli.

- Sve životinje jako volimo, pa su i kućni ljubimci dobrodošli. Gosti se posebno obraduju kad saznaju da nema dodatne nadoplate za kućne ljubimce i da ih smiju povesti sa sobom. Ono što uvijek naglasimo je da dvorište nije ograđeno, za one ljubimce koji vole šetati slobodno - objasnila je vlasnica.

Ono zbog čega gosti biraju ovu kuću su mir i tišina.

- Najdraže nam je kad gosti šalju fotografije s odmora, kako uživaju u kuhinji, ispred peći, u šetnji šumom, svoju djecu kako uživaju u snijegu ili ljubimaca mokrih i blatnjavih u obližnjem potoku. Jako smo sretni kad dobijemo komentare da je kuća ljepša nego na slikama - zaključila je vlasnica.

