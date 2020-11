Održite prijateljstva i kad ste u različitim fazama života: Lako je

Bilo da se radi o novom poslu, djetetu ili jednostavno nedostatku dostupnosti, prijateljstvo može izgledati drugačije, ali srž onoga što se promijenilo su samo dodaci za život, a ne osoba

<p>Trenutno imam pet prijateljica koje su trudne, a ako tu ubrojim i poznanike, onda još više. Iako sam definitivno sretna zbog svake svoje prijateljice, svaka najava trudnoće u meni je stvorila osjećaj nelagode. To sigurno nije ljubomora. Ipak, nešto osjećam, piše <strong>Jessica Poitevien</strong> za <a href="https://www.wellandgood.com/friends-different-stages-life/" target="_blank">Well and Good.</a></p><p>Prepoznala sam da nelagoda dolazi iz straha i žalosti. Tijekom godina postajala sam sve uplašenija dok su moji prijatelji prolazili životne faze, od fakultetske diplome, prvih poslova do promocija i brakova.</p><p>I dok moji prijatelji i ja nastavljamo ići dalje svojim odvojenim putovima, naše razlike u životnim fazama postaju sve oštrije. Dakle, zajedno s mojom srećom, dolazi i strah od toga kako će se naša prijateljstva promijeniti. Dolazi i tuga za jednostavnijim danima kada smo imali puno više zajedničkog.</p><p>To ne znači da još uvijek ne njegujem svoja prijateljstva u sadašnjem vremenu niti imam namjeru okrenuti im leđa. Kako bih se osigurala da se to ne dogodi, potražila sam savjet stručnjaka kako održavati prijateljstvo s njima u njihovim različitim fazama života.</p><h2>Prvo prepoznajte razliku između promjene okolnosti i promjene prijateljstva</h2><p>Kad ste u srednjim dvadesetima i svi počnu ići različitim putovima, ne samo zemljopisno, već i životno, tada se zaista može osjećati kao da osnova prijateljstva više nije tu, jer se ne možete osloniti i vidjeti svog prijatelja svaki dan. Kao rezultat novih dodataka u životu svake osobe, bilo da se radi o novom poslu, djetetu ili jednostavno nedostatku dostupnosti, prijateljstvo može izgledati drugačije, ali srž onoga što se promijenilo su samo dodaci za život, a ne osoba. To znači da život vašeg prijatelja s novim komponentama ne čini vašeg prijatelja novom ili drugačijom osobom.</p><h2>Održite prijateljstvo, budite uporni</h2><p>Bez upornosti i održavanja veze u prijateljstvu, prijateljstvo će se 'ohladiti'. Održavajte kontakt, zovite ih, šaljite poruke, kombinirajte. No oslanjanje samo na takvu vrstu kombinacije nije dobro. Uz to, trebate održavati i kontakt uživo. </p><p>Druga komponenta načina na koji možete održavati prijateljstvo je stvaranje novih uspomena. To može biti i samo gledanje iste TV emisije ili zajednički ručak preko zooma, ako niste u mogućnosti vidjeti se uživo. Jer zajedničko novo iskustvo stvara nezaboravne trenutke povezivanja.</p><h2>Komunicirajte jasno, otvoreno i često</h2><p>Mnogi temeljni problemi poput umora, stresa i zaborava prilično su česti - bez obzira na to tko ima djecu, a tko nema. To ponekad uzrokuje 'hlađenje' prijateljstva i ljutnju.</p><p>Isto tako trebamo znati da mi vjerojatno ne znamo cijelu priču. Ne znamo kada su naši prijatelji umorni, kada su pod stresom, kada se žele samo odmoriti i slično. Upravo zbog toga ih treba cijeniti jer će nam vratiti istom mjerom kada mi budemo umorni i pod stresom. Najbitnije od svega je da otvoreno komunicirate i kažete sve što vam je na duši, sve što vas muči i slično.</p><h2>Podržavajte se međusobno</h2><p>Ako se, čak i samo podsvjesno osjećate kao da se nalazite 'iza' svog prijatelja koji napreduju u karijeri, nemojte skrivati ​​svoju ranjivost i nemojte lagati samoga sebe. Također pripazite da se vaši prijatelji ne osjećaju neugodno ili sramno zbog toga što su i što rade.</p><p>Jedan od načina da ovo razmišljanje preoblikujete na način koji koristi svima je preusmjeriti način razmišljanja kako biste pobjede svojih prijatelja gledali kao svoje pobjede i vjerovali da će doći i vaše vrijeme. Inače, vaše sumnje mogu se podsvjesno infiltrirati u vaše prijateljstvo i spriječiti vas da budete sretni zbog svojih prijatelja.</p><p>Morate biti sretni jedni radi drugih, dijeliti svoje uspjehe, njegovati sreću i uživati zajedno u nekim stvarima. </p>