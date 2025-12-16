Održivi ribolov: Korak prema očuvanju morskih resursa

Kada se ribolov planira i provodi uz poštivanje bioloških ciklusa, kapaciteta stada i osjetljivosti staništa, morski ekosustav ostaje stabilan, a lokalne zajednice i gospodarstvo imaju predvidiv izvor prihoda. Time se na djelu spajaju očuvanje prirode, prehrambena sigurnost i odgovorno poslovanje.

Zašto je održivi ribolov ključan za morski ekosustav

Prelov, slučajni ulov i degradacija staništa smanjuju biomasu i raznolikost, narušavaju hranidbene lance i slabe otpornost mora na klimatske promjene. Uvođenjem lovostaja, poštivanjem minimalnih veličina ulova i zaštitom ključnih mrijesnih područja smanjuje se pritisak na populacije riba, dok se prirodni oporavak ubrzava. Zaštita morskog okoliša nije samo etičko pitanje, nego i preduvjet stabilnih i kvalitetnih morskih resursa za naredne generacije.

Pametna praksa koja čuva resurse

U središtu odgovornog ribarstva nalaze se metode koje minimiziraju utjecaj na staništa i smanjuju neželjeni ulov:

Selektivni alati i mreže pravilne veličine oka kako bi se propustile mlade jedinke i neželjene vrste.

Precizno planiranje izlazaka na more uz poštivanje kvota i sezonskih ograničenja.

Brza obrada i pravilno hlađenje ulova radi očuvanja kvalitete i smanjenja otpada hrane.

Takav pristup štiti morski okoliš, čuva ključne vrste, optimizira iskorištenje resursa i povećava vrijednost proizvoda. Ujedno jača povjerenje potrošača koji sve češće biraju ribu jasnog podrijetla i provjerene kvalitete.

Foto: Marikomerc

Uloga tehnologije i praćenja podataka

Digitalne karte staništa, satelitsko praćenje, e-dnevnik ulova i sustavi sljedivosti pretvaraju ribolov u transparentnu praksu. Podaci o području izlova, načinu ulova i vremenu obrade omogućuju precizno upravljanje flotama i bržu prilagodbu promjenama u moru. Sljedivost od broda do tanjura štiti potrošača, podržava nadzor i smanjuje rizik od nepravilnosti.

Regulative i europski okvir

U europskom kontekstu ciljevi Zajedničke ribarstvene politike usmjereni su na održivo iskorištavanje stada prema načelu maksimalnog održivog prinosa, očuvanje osjetljivih staništa i jačanje kontrole. Usklađivanje nacionalnih propisa s europskim standardima pomaže u zaštiti mora kao strateškog prirodnog resursa, a mreže zaštićenih područja pridonose obnovi populacija i otpornosti ekosustava. Kvalitetna provedba politika ima mjerljive učinke: bolju strukturu stada, manje otpada i veću dodanu vrijednost proizvoda.

Kako Marikomerc gradi kulturu odgovornosti

Kao vodeći hrvatski distributer morskih plodova i smrznute hrane, Marikomerc.hr već više od tri desetljeća razvija procese koji spajaju kvalitetu, sigurnost i održivost. Naglasak je na pažljivom odabiru dobavljača, kontinuiranoj provjeri standarda i dokumentiranoj sljedivosti od ulova do isporuke. Sofisticirana logistika i hladni lanac omogućuju stabilnu temperaturu i brz promet robe, čime se zadržavaju nutritivna svojstva i svježina.

Asortiman obuhvaća smrznute, svježe, dimljene i usoljene morske proizvode, kao i povrće, tjesteninu te veganske alternative. Takva raznolikost omogućuje hotelima, restoranima i trgovinama da planiraju jelovnike koji podupiru očuvanje morskih resursa: sezonske zamjene, prilagodbu veličina porcija i izbor vrsta s manjim ekološkim otiskom. U praksi to znači manje bacanja hrane, predvidive troškove i veću odgovornost prema morskom okolišu.

Prednosti za HoReCa i maloprodaju

Za profesionalne kuhinje i prodajne lance u HoReCa sektoru održivi pristup nije samo stvar etike nego i poslovne računice. Stabilna kvaliteta, pouzdane isporuke i transparentno podrijetlo grade povjerenje kupaca i gostiju. Marikomerc razvija rješenja koja pomažu planirati narudžbe i optimizirati skladištenje, što smanjuje gubitke i povećava iskoristivost. Uz jasno označavanje načina ulova i područja podrijetla, kupci lakše razumiju što kupuju i kakav utjecaj njihova kupnja ima na ekosustav.

Posebnu vrijednost imaju edukacije za kuhare i prodajno osoblje: pravilna rotacija zaliha, tehnike odmrzavanja i pripreme, te raznoliki recepti koji koriste cijelu ribu ili prilagođene rezove. Time se poštuje svaki ulov, a očuvanje prirode postaje vidljivo u svakodnevnom radu.

Održivi izbori potrošača

Snažna promjena dolazi i s potražnjom. Potrošači koji traže jasnu oznaku podrijetla, način ulova i sezonalnost potiču tržište na odgovorne prakse. U domaćoj kuhinji prednost imaju vrste koje su lokalno dostupne, pravilno ulovljene i adekvatno obrađene. Razborit izbor, poput ribe iz dobro upravljanih područja ili zamjene ugroženih vrsta manje osjetljivima, smanjuje pritisak na stada i podupire zaštitu morskog okoliša.

Provjeriti oznake i informacije o ulovu te podrijetlu.

Planirati obroke kako bi se iskoristila kupljena riba i smanjio otpad.

Uključiti u jelovnik vrste s manjim ekološkim otiskom i sezonske alternative.

Usmjeravanjem cijelog lanca vrijednosti – od ribara i distributera do kuhara i kućanstava – prema jasnim, provjerljivim i odgovornim standardima, održivi ribolov postaje mjerljiv napredak u zaštiti morskih resursa i zdravlju naših zajednica. Marikomerc nastavlja ulagati u procese, edukaciju i partnerstva koja stvaraju ravnotežu između kvalitete na tanjuru i očuvanja mora na kojem svi počivamo.