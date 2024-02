'Odsjela sam u najgorem hotelu na svijetu, noć je 220 €, osoblje se stalno dere i vrijeđa vas...'

Noć u hotelu Karen's košta 220 eura, no osoblje nije pristojno. Već upravo suprotno, jer koncept u kojemu se gosta vrijeđa te on dobiva minimalno usluge, funkcionira savršeno. Inače, Karen je ime za osobe koje stalno nešto prigovaraju i vrijeđaju, stoga je to ime sada i sinonim za takvu 'uslugu'.

- Odsjela sam u najgorem hotelu na svijetu gdje gosti plaćaju oko 220 eura da bi na njih vrištali i vrijeđali ih... i ipak mi se svidjelo - izjavila je Antonia Hoyle za The Daily Mail.

U sobi je falilo nešto stvari pa kad je nazvala recepciju kako bi se raspitala gdje su, rekli su joj neka se snađe.

- Usred kadrovske krize u ugostiteljskoj industriji, mogli biste pomisliti da su bezobraznici djelatnici tamo slučajno - no, to je takav projekt - naglasila je gošća.

Zapravo, ljudi su zaposleni upravo radi toga, da vrijeđaju goste.

- Taj se hotel ponosno predstavlja kao najgori na svijetu, u kojem dobra usluga ne postoji, začini se bacaju tijekom večere, a najosnovnije hotelske stvari, poput toaletnog papira i ručnika, naprosto nedostaju - tumači.

Karen’s Hotel u Barnetu, u sjevernom Londonu, otvoren je prošlog mjeseca kao ogranak Karen’s Dinera, lanca restorana poznatog po vrijeđanju svojih gostiju. Prvo je predstavljen u Australiji 2021., u Britaniju je stigao sljedeće godine.

Ime Karen postalo je uzrečica na internetu za vrstu žene srednjih godina koja se žali na sve i traži 'razgovor s menadžerom'.

Dakle, naplaćivanje ljudima da slušaju kako je netko bezobrazan prema njima zvuči kao neobičan poslovni plan, no očito djeluje.

U Velikoj Britaniji imaju čak 7 restorana, a jedna od obožavateljica koncepta je i televizijska voditeljica Davina McCall.

Bilo je pitanje kad će to postati koncept hotela, pa je sada u ponudi i ta vrsta usluge.

- Svatko tko želi biti 'pržen' i tijekom noći, osim dok jede u restoranu, sada može isprobati naš hotel - izjavio je Paul Levin iz Karen's Dinera.

Pod 'pržen' misli na 'komično vrijeđanje', jer to je oblik 'eskapizma' koji on vidi kao temeljnu privlačnost koncepta.

Jedino što gost mora imati je - debelu kožu i smisao za humor.

Antonia ističe da ona nema ni jedno ni drugo, no svejedno se uputila u taj hotel.

- Srce mi ubrzano lupa dok dolazim na recepciju. Nakon nekoliko minuta čekanja, na kraju se pojavljuje mrzovoljna djevojka s lošim kovrčama, u širokim hlačama, namrgođena lica, s crvenom pregačom i u prljavim tenisicama. Ona će se brinuti o meni tijekom boravka. Odmah mi veli - miči se, bako. A onda za pitanje o pomoći odgovara mi - baš me briga - piše Antonia.

Soba joj izgleda kao da ju je 'uredilo' dijete nakon pretjerane konzumacije šećera.

- Svjetiljke su prevrnute, a vrećice mlijeka i kave bačene su na nepospremljen krevet. Rola toalet papira bačena je preko zrcala, a užasna smeđa deka s utisnutim Karen emotikonom bačena je na pod. Odvažim se ući u kupaonicu i vrisnuti - ogroman pauk sjedi na posudi za sapun pod tušem, a njegove duge crne noge vrlo su realistične. U kadi su dlake, zajedno s praznim bocama šampona - opisuje Antonia.

WC daska je podignuta, kartonska rola od WC papira bačena je u školjku, a sapun razmazan po slavinama.

Kad zazvoni telefon i gost se javi, s druge strane čuju se neslane šale i bezobrazluk, kao ponuda hotela gostima.

- Dok se spremam za večeru, dolazi niz daljnjih poziva, uključujući šalu o tome da sam u staračkom domu i zahtjev da se istuširam 'jer tamo smrdi po ribi i imamo mušterije'. Je li ovo smiješno? Nisam sigurna - veli gošća.

Svaki je gost na meti - Antonia ima 45 godina te je zezaju da je stara, da ima demenciju i slično. Gostima u tom hotelu svakako ne manjka pažnje, ali u doba narcisoidnosti i nepostojeće službe za korisnike, ovo je novi način kako 'ugoditi' ljudima.

- Naravno, tanka je linija između zafrkancije i zlostavljanja, kao što je franšiza otkrila svojim troškovima. Prošle se godine Karen's Diner ispričao jednoj australskoj obitelji nakon što je konobar nazvao oca koji jede u restoranu 'pedofilom' i upitao ima li njegova 14-godišnja kći porno profil - izjavila je Antonia.

Unatoč vulgarnim riječima, obitelji čine 40 posto klijenata.

Antoniji su ujedno rekli da njezina haljina izgleda poput kupusa te je poslužili na način da su pred nju bacili hranu, odnosno večeru koju je naručila.

- Mušterije jedu iz prilagođenih papirnatih šešira, na mom piše 'Izvod iz matične knjige rođenih kaže “Istekao”', a nakon što pojedem svoj fini hamburger, rečeno mi je da obojim sliku Karen — aktivnost koju smatram umirujućom. Nakon toga pomoćnica Ashley uzme moj crtež te ga podere. I pritom urla na mene da u mojim godinama ne mogu ni bojati više kako spada. Veli mi da imam 100 godina - prisjeća se Antonia. Inače, njezino osoblje je mlado - Ashley ima 17, a Farah 19 godina.

- Međutim, postajem sve neosjetljivija na uvrede, a kad čistačice Chantelle i Louise, obje 43 godine, i Mary stignu u restoran na proslavu Maryna 60. rođendana, moje raspoloženje se popravi. Jer, sada je Mary najstarija u društvu. Iako, za nju Ashley veli da je ona 'na kraju života' - priča Antonia.

Najednom krenu pričati da je Mary 'mafijaška baka' jer je bila članica 'Anonimnih ovisnica o kokainu'. No, sada je Mary već tri godine čista. Iako je Antonija prvo mislila da se opet šale, ispalo je da je to istina.

Na koncu su glumile da su na modnoj reviji, šepurile su se uz glazbu i dobru zabavu.

- Nakon što sam se dobro zabavila, vratim se u sobu i otkrijem da su mi nestali jastuci, a i dobila sam još lažnih paukova. Dobila sam crtež, na njemu sam ja, kao Anton sa sijedom kosom. I to me čak zabavilo - prisjetila se.

Na koncu je lako zaspala, iscrpljena višesatnim vrijeđanjem. No, prije toga je izvukla kutije s mlijekom i kavom ispod popluna.

Sljedeće jutro san joj je prekinut u zoru, nakon čega vraća ključ, 'mučiteljicama' nema traga, već samo recepcionerka koja je pozdravlja sa - ugodan dan.

- U tom trenutku, s tim pozdravom, osjećam se pomalo razočarano - zaključuje Antonia, piše Daily Mail.