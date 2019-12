Odvela psa frizeru 'da ga malo podšiša' pa ga nije prepoznala

Carley Coca (28) sa Floride odvela je svojeg samojeda Nanuka, starog sedam godina, na šišanje. Rekla je da mu samo malo podrežu dlaku i počešljaju ga. Međutim, kada je došla po njega umalo je pala u nesvijest od šoka.

Najprije svojeg psa nije prepoznala jer više nije izgledao kao samojed već više kao britanski bul terijer. Odrezali su mu svu dlaku, bio je gotovo ćelav. Kada se malo oporavila od šoka, shvatila je da će mu morati nanositi kremu koja će ga štititi od sunca dok mu dlaka opet ne naraste.

Carley je u svemu vidjela i dozu humora, posebno u svojoj prvoj reakciji.

- Otišla sam ga pokupiti i doslovce sam im rekla: 'To nije moj pas'. U salonu su me uvjeravali kako se radi o Nanuku. Morala sam provjeravati je li to zaista on jer je izgledao kao skroz druga pasmina. No, čini se da se Nanuku sviđa nova frizura, drži se tako ponosno - ispričala je i dodala da nikada u životu nije bio toliko kratko ošišan, uvijek je bio vrlo dlakav pas.

U salonu ju je uhvatio napadaj smijeha

- Nisam se mogla prestati smijati. Sjećam se dobro da sam im rekla: 'Možete li mu samo malo odrezati duge dlake na capama i na ušima'. Čovjek koji ga je ošišao bio je vrlo ponosan na svoj uradak pa nije bilo druge nego nasmiješiti se i krenuti dalje - dodala je.

Trebalo je godinu dana da mu krzno opet bude bujno kao i prije. U međuvremenu ga je mazala zaštitnim kremama i ponekad mu oblačila majicu. Kaže da tom frizeru za pse više ne ide, prenosi Mirror.

