Oh, kako ti je velik! 5 najčešćih laži koje žene koriste u seksu

Ako je žena impresionirana vašom 'muškošću' to obično i nije dobra vijest, tvrdi seksualna stručnjakinja koja kaže kako nikad nije susrela ženu koja nije odglumila orgazam

<p>Nemojte se zavaravati, žene ponekad lažu svojim ljubavnicima ili barem taje pravu istinu, prvenstveno kako bi izbjegle neugodnu situaciju ili da ne povrijede partnerov ego, tvrdi Nadia Bokody.</p><p>Nadia, koja je seks kolumnistica, kaže da nikad nije upoznala ženu koja nije koristila barem jednu od pet najčešćih laži vezanih uz seks, uključujući i impresioniranost 'alatom' partnera. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Ona tvrdi kako su žene biološki 'uvjetovane' da potisnu svoje potrebe i udovolje drugima, te zbog toga osjećaju potrebu da lažu partnerima, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12298517/common-lies-women-tell-in-bed-impressed-manhood-nadia-bokody/">The Sun.</a></p><h2>1. Lažni orgazmi</h2><p>Iako Nadia tvrdi da je većina žena barem jednom odglumila orgazam, kaže kako 'još nije naišla na muškarca koji nije uvjeren da ne bi prepoznao glumu'.</p><p>Poziva žene da ne rade predstavu od seksa i okane se glume kako bi lakše došle do cilja, osobito u dugim vezama. </p><p>- Iako je lažiranje djelotvorna taktika za okončati loš seks, ova laž širi virus poznat po nazivom 'muškarci misle da su božji dar u krevetu' - ističe ona.</p><h2>2. Čudesna veličina penisa</h2><p>Prirodno je htjeti pohvaliti partnera u krevetu, no 'tako ti je velik' je laž stara koliko i ljudi, smatra Nadia. Objašnjava kako žene češće koriste ovu taktiku na muškarcima opterećenim veličinom svog penisa, kojima je potrebna stalna potvrda da bi se osjećali dobro.</p><p>- To su isti oni muškarci uvjereni da je veličina penisa povezana s mogućnošću da ženu dovedu brzinski do orgazma te nemaju stvarno znanje o putu do ženskog zadovoljstva - kaže.</p><p>Početkom 2020. jedna je velika studija pokazala kako žene preferiraju velike penisa u aferama za jednu noć, dok su u dugoročnim vezama zadovoljnije s onim prosječnima.</p><h2>3. Pretvaranje da su neiskusne</h2><p>Ovo je slično glumljenju orgazma te služi povećanju ega partnera, osobito onih koji se teško nose s činjenicom kako je partnerica imala više iskustva od njega samog.</p><p>- Ako misle da ih nemamo s čime usporediti, osjećaju se bolje - tvrdi.</p><h2>4. Iskradanje da bi 'oprale zube' ili se otuširale</h2><p>Ova laž je česta kad je žena bila blizu vrhunca te joj ga partner ipak nije pružio, već je završio. Tom se taktikom služe iskusne žene kako bi dobile minutu i 'namirile same sebe' u privatnosti kupaonice.</p><h2>5. 'Imam nizak libido'</h2><p>Iako s vremenom može doći do promjena u libidu, žene često koriste ovaj izgovor u vezama koje ih ispunjavaju, no nisu seksualno nabijene, odnosno seks i nije baš nešto ili su ušle u dosadnu rutinu.</p><p>- Kad žena kaže suprugu da joj je libido nikakav, ona najčešće želi predah i doista joj nije do seksa s njim, već zna da će lakše do vrhunca doći sama - objašnjava.</p>