Ohrabite se: Žene koje naprave 1. korak imaju uspješnije veze

Prema istraživanju, koje je provela web stranica za upoznavanje OkCupid, vrijeme je da žene uzmu stvari u svoje ruke i budu prve koje će preuzeti inicijativu.

Žene ne bi trebale gubiti vrijeme čekajući tipa koji ispunjava njihove kriterije

Prema standardima web stranica za upoznavanje, muškarci šalju puno više poruka od žena i to je činjenica. Naime, ova strategija ima isti princip kao i ribolov, što je veća mreža koju bacate, veće su šanse da ulovite nešto ili nekoga (to bi mogao biti izvor dobre stare izreke 'ima još puno riba u moru').

Žene tako mogu provesti dane, ako ne i mjesece na internetskim stranicama za upoznavanje, čekajući da im princ na bijelom konju pošalje poruku. Zbog toga je sada uistinu vrijeme da prestanete sjediti i konačno preuzmete stvari u svoje ruke. Vjerujte, ostat ćete iznenađeni.

Foto: Shutterstock

Žene koje prvo priđu muškarcima odmah pobuđuju njihovo zanimanje

Zanimljivo je da, bez obzira na to koliko žene dnevno poruka primaju, stopa njihovih odgovora uglavnom je ista. Međutim, s muškarcima je potpuna suprotnost. Što više poruka dobivaju, više ih i šalju, a dame bi tu informaciju trebale okrenuti u svoju korist. Istraživanje kaže da će žene imati oko 2,5 puta veću vjerojatnost održati razgovor s muškarcem ako naprave prvi potez.

Žene mogu dobiti bolji rezultat ako preuzmu inicijativu

OkCupid je utvrdio da se ljudi obično javljaju osobama koje su zgodnije od njih, a muškarci su ponajviše skloni javljanju ženama koje su u prosjeku 17 posto ljepše nego što su oni sami. Dakle, ako preuzmete inicijativu, možete se osigurati i pričati sa zgodnim dečkom. Također, nije sve samo u izgledu već i u cjelokupnoj privlačnosti, što uključuje i njihov socijalni status te interese.

Foto: Mojzes Igor

Žene imaju veće šanse pronaći ljubav ako naprave prvi korak

Za većinu ljudi na web stranicama za upoznavanje je krajnji cilj započinjanje veze i pronalazak srodne duše. No, ako žena napravi prvi potez, vjerojatnost da će se to dogoditi znatno raste. Druga internetska platforma za pronalazak partnera 'The League' također je provela svoje vlastito istraživanje. Otkrili su da je jedan od tri para na njihovoj aplikaciji najprije započeo dopisivanje javljanjem ženske osobe, a u odnosima koji su rezultirali zarukama su uglavnom žene bile pokretačice, piše Bright Side.

