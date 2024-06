Oko čega su izbirljivi znakovi Zodijaka: Djevice oprezno biraju partnera, a Ribe prijatelje

Ovan

Kad su Ovnovi izbirljivi, tad se sve svodi na vrhunske, skupe i kvalitetne stvari i doživljaje. Na primjer, radije neće pojesti čokoladu, nego u usta staviti onu iz supermarketa. To mora biti fina čokolada od malih proizvođača, po mogućnosti ručno napravljena od organskih sastojaka.

Bik

Pripadnici ovog znaka jaku su izbirljivi kad je glazba u pitanju, kao da u ušima imaju osjetljivije senzore od drugih. Bikovi ne mogu tolerirati čak ni pozadinsku glazbu negdje ako nije po njihovom ukusu - počne ih previše nervirati.

Blizanci

Blizanci su gotovo smiješno izbirljivi u tome kako žive svoj život i u što vjeruju, i ako se netko s njima ne slaže, u stanju su prekinuti svaki kontakt.

Rak

Rakovi su jako izbirljivi oko ljudi s kojima se druže. Vole prijateljstvo i žele biti okruženi vjernim, dobrim prijateljima s kojima će se družiti do kraja života. Ljudi koji postanu njihovim prijateljima mogu se smatrati počašćenima.

Lav

O da, Lavovi jako cijene skupe i kvalitetne predmete, iako će malu prednost uvijek dati 'poznatoj etiketi'. Skloni su gomilati lijepe stvari do te mjere da se zatrpaju, jer ne mogu odoljeti kad u trgovini vide nešto što im se sviđa.

Djevica

Djevice su vrlo izbirljive u pogledu svojih potencijalnih partnera. One imaju 'nebeske standarde' i kad je ulazak u vezu u pitanju, ali i svi drugi aspekti života. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju najviše standarde Zodijaka i veliko srce.

Vaga

Vage su posebno izbirljive u vremenu koje provode same. Pripadnici ovog znaka ne žele svaki slobodni trenutak dijeliti s drugom osobom. Vole svoju privatnost i skloni su prekinuti odnose s ljudima koji to ne poštuju.

Škorpion

Pripadnicima ovog znaka je jako važna tuđa reakcija na njih same. Pozorno prate svaku riječ i vrlo su izbirljivi u onome čime su zadovoljni, a što je vezano za ponašanje drugih ljudi. Na primjer, Škorpioni cijene kad drugi razmišljaju i ponašaju se jednako kao oni. Vole naređivati i promatrati reakciju.

Strijelac

I Strijelci su, kao i Rakovi, vrlo izbirljivi s kakvim ljudima se okružuju. One čije im društvo ne odgovara, brzo će napustiti. Poznati su kao najneovisniji znak Zodijaka.

Jarac

Kod ljudi rođenih u ovom znaku sva izbirljivost se svodi na materijalne stvari. Na primjer, nosit će samo odjeću izrađenu od određenih materijala, i na tome neće štedjeti. Jarci voli skupe stvari, njihov moto je - ili sve ili ništa.

Vodenjak

Vodenjaci su vrlo izbirljivi kad je donošenje odluka i stvaranje planova u pitanju. Vole puno razmišljati prije nego nešto poduzmu, a te njihove misli su vrlo specifične i jako dobro organizirane. Kad jednom donesu odluku, nepopustljivo je se drže.

Ribe

Ribe imaju problema sa izbirljivošću - nisu zadovoljne ničime, a to se, nažalost, prenosi i na njihove osjećaje prema drugim ljudima. Na primjer, netko ima previše lošu frizuru da bi se družile s njime. Ljudi rođeni u ovom znaku su pomalo snobovi, kritični su i posebno osjetljivi na darove koje primaju. Također, sve im brzo dosadi, prenosi Your Tango.