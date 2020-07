Sjedenje uz ognjište bit će najljepši dio ljeta

Želite li doista uživati u druženjima u svome dvorištu, nabavite ili izgradite malo ognjište oko kojega možete sjediti i razgovarati dok nad vatrom pečete krumpir i kobasice, savjetuju stručnjaci

<p>Malo ognjište na otvorenom odličan je način da kutku za odmor u svome dvorištu udahnete dušu. Uz vatru je ugodnije sjediti, pogotovo ako se dobro pripremite, pa odlučite ispeći kobasice ili mladi krumpir, uz koji vas čeka hladno pivo. To je, zapravo, sjajan način da u vrijeme pandemije korona virusa napravite svoj mali tulum u dvorištu i ne odlazite u gužvu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Oni su dvorište pretvorili u vrtnu bajku</p><p>No, osnova gradnje svakog ognjišta na otvorenom treba biti sigurnost, kaže Kaley Galinsky, suradnica u trgovini koja prodaje kamine, grijalice i pribor za postavljanje ognjišta u vrtovima. Dodaje kako gotovih i polugotovih ognjišta danas možemo naći u bezbroj varijanti, od različitih oblika do materijala no kod izbora je dobro imati na umu da dvorišni prostor treba biti 'produžetak' onog unutarnjeg, zatvorenog prostora za zabavu. </p><p>Kad je riječ o ognjištima, možete birati između obične posude (za vatru na drva, ili uz plinski plamenik), roštilja s dimnjakom i vanjskog kamina, kaže. </p><h2>Posude s ognjištem</h2><p>Jame za vatru na drva su 'obično najpristupačnija opcija i najbrže se postavljaju', kaže Galinsky. Dodaje kako proizvode više topline od onih kod kojih koriste plin, a zgodne su jer su vam dopuštene brojne mogućnosti dizajniranja.</p><p>Još jedan od favorita su posude za vatru na plin, koje su pogodnije od onih za vatru na drva jer je održavanje jednostavnije. I u ovom slučaju možete birati između različitih oblika i materijala, a dodatni ukras može biti kaljeno staklo, uz pomoć kojega dodajete i malo zanimljivog odsjaja u boji, tako da plamenovi izgledaju kao da plešu na staklu. </p><p>Klasični dimnjaci također su zgodno rješenje. Po dizajnu mogu biti slični kaminima, a posebno su zanimljivi oni od gline, što je materijal koji se tradicionalno koristio u izradi dimnjaka, ili oni od lijevanog željeza, odnosno lijevanog aluminija.</p><p>Dobra strana je to što omogućavaju usmjeravanje dima prema gore, pa vam dim neće smetati dok sjedite oko vatre. </p><p>I konačno: Uvijek su zanimljivi i vanjski posebno izgrađeni kamini, koji mogu koristiti plin ili drvo, ovisno o želji. Gradite ih sami, prema vlastitoj želji i dizajnu, pa je to prilika da se napravi pravi ukras dvorišta.</p><p>Naravno, koju god vrstu ognjišta izabrali, najvažnije je voditi računa o sigurnosti vanjskog ognjišta. Naime, takav oganj treba smjestiti na sigurnoj udaljenosti od kuće i susjednih dvorišta, te dobro paziti da u blizini nema nikakvog granja, ograda ili drugih drvenih građevina, kao ni tkanine koja bi mogla gorjeti. </p><p> </p><p>- Također, nikada ne ostavljajte vatru bez nadzora. Stolci i sjedala oko vatre trebaju biti na sigurnoj udaljenosti, kako vatra ne bi mogla zahvatiti odjeću ili tijelo ljudi koji sjede oko nje, te posebno vodite računa da ju ne palite, odnosno ne ostavljate žar koji gori uoči bure ili velikog vjetra - upozorava Galinsky, a prenosi <a href="https://www.foxnews.com/real-estate/summer-2020-backyard-4-popular-fire-pit-styles">Fox News.</a> </p>