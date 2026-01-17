Obavijesti

Okus tradicije: U Rovinjskom selu održan 12. Festival istarske supe koja krijepi tijelo i dušu

U petak je u Rovinjskom Selu u sklopu tradicionalne manifestacije Antonja 2026 održan 12. Festival istarske supe, koji je i ove godine privukao brojne posjetitelje i natjecateljske ekipe iz cijele Istre
Rovinjsko Selo: Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026.
Festival, održan 16. siječnja u toploj atmosferi zimskog druženja, okupio je 12 ekipa koje su se natjecale u pripremi istarske supe - tradicionalnog lokalnog napitka pripremljenog od vina, šećera, začina i često posluženog s prepečenim kruhom - u klasičnim i kreativnim varijantama. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
