Okus tradicije: U Rovinjskom selu održan 12. Festival istarske supe koja krijepi tijelo i dušu

U petak je u Rovinjskom Selu u sklopu tradicionalne manifestacije Antonja 2026 održan 12. Festival istarske supe, koji je i ove godine privukao brojne posjetitelje i natjecateljske ekipe iz cijele Istre
Festival, održan 16. siječnja u toploj atmosferi zimskog druženja, okupio je 12 ekipa koje su se natjecale u pripremi istarske supe - tradicionalnog lokalnog napitka pripremljenog od vina, šećera, začina i često posluženog s prepečenim kruhom - u klasičnim i kreativnim varijantama.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
|
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Stručni žiri ocjenjivao je kvalitetu i prezentaciju supa u više kategorija, dok je publika birala ekipu s najboljom kumpanijom - onom koja je uz okus ponudila i poseban duh zajedništva i druženja.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U kategoriji kreativnih supa prvo mjesto osvojila je ekipa Strukovne škole Eugen Kumičić iz Rovinja, drugo mjesto pripalo je ekipi Recreativo iz Rovinjskog Sela, a treće Ekomuzeju Batana. U natjecanju za najbolju tradicionalnu supu, nagrada je pripala Udruženju obrtnika Rovinj, dok su drugo mjesto osvojili Čuvari istrijanskih užanci iz Žminja, a treće porečka ekipa "Kako se zovu - supa izdanje". Posebno priznanje za najbolju kumpaniju dobio je Ekomuzej Batana. Nagrade za prvoplasirane ekipe uključivale su tradicionalni istarski pršut, a priznanja su uručili lokalni dužnosnici i organizatori.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ovaj gastronomski događaj dio je šire Antonje, tradicionalne proslave blagdana sv. Antuna pustinjaka, zaštitnika Rovinjskog Sela, koja uključuje i izložbu vina i maslinovog ulja te druge eno-gastronomsku i kulturnu ponudu.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Posebnu vrijednost ovogodišnja manifestacija dobiva jer Rovinjsko Selo slavi 500 godina postojanja. Prve obitelji naselile su selo 1525. godine u okolici velike lokve Lakuverče, a formalno je naselje osnovano 1526. godine, pa se jubilarna proslava nastavlja kroz više događaja tijekom 2025. i 2026. godine.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tijekom tih godina planirani su brojni programi - od izložbi i predstava do pjesničkih večeri i folklornih susreta - kojima se želi animirati zajednica i promicati bogata povijest te identitet Rovinjskog Sela.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ovaj tradicionalni festival još jednom je potvrdio važnost očuvanja istarske kulturne i gastronomske baštine te ujedinio stanovnike i goste u slavlju okusa, zajedništva i povijesne tradicije.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
