Okus tradicije: U Rovinjskom selu održan 12. Festival istarske supe koja krijepi tijelo i dušu

U kategoriji kreativnih supa prvo mjesto osvojila je ekipa Strukovne škole Eugen Kumičić iz Rovinja, drugo mjesto pripalo je ekipi Recreativo iz Rovinjskog Sela, a treće Ekomuzeju Batana. U natjecanju za najbolju tradicionalnu supu, nagrada je pripala Udruženju obrtnika Rovinj, dok su drugo mjesto osvojili Čuvari istrijanskih užanci iz Žminja, a treće porečka ekipa "Kako se zovu - supa izdanje". Posebno priznanje za najbolju kumpaniju dobio je Ekomuzej Batana. Nagrade za prvoplasirane ekipe uključivale su tradicionalni istarski pršut, a priznanja su uručili lokalni dužnosnici i organizatori. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL