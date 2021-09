Instagramer Ross Smith i njegova 95-godišnja baka prava su internetska senzacija sa svojim zabavnim videozapisima i fotografijama. Njegov YouTube kanal broji preko 2,4 milijuna pretplatnika, dok ih na Instagramu prati još 2,5 milijuna ljudi. Smith kaže, kako je to sve zbog njegove bake koju ljudi obožavaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ross je oduvijek smatrao da je njegova baka jako zabavna i želio je sa svijetom podijeliti njezinu osobnost. Stoga je odlučio da će sve zabavne uspomene, videozapise i fotografije dijeliti s drugima.

Njihove fotografije zaista su posebne, a na mnogima se čak oblače u istu odjeću, imaju iste kostime ili prate određenu tematiku.

Što se tiče videozapisa, Ross je za Brightside rekao kako su videi nekad napravljeni kako bi se publika zabavila, a nekad su odraz stvarnih situacija.

Baka priznaje kako voli komunicirati s pratiteljima

U početku je baki bilo neugodno i teško snimati se i pozirati. No, brzo je sve pohvatala i danas sve to dobro podnosi. Bonus je to što voli komunicirati s ljudima i zabavljati se, a usput mnoge druge ljude zabavlja i veseli.

Kad su Smith i njegova baka počeli snimati video zapise i snimati inscenirane fotografije, većina je obitelji na početku bila šokirana. Sada, kaže Smith, za njih je to postalo sasvim normalno pa ostatak obitelji s nestrpljenjem čeka sve što Smith i njegova baka rade.

Sadržaj koji stvaraju može izgledati jednostavno, ali zapravo je vrlo zahtjevan proces. Snimanje videozapisa od 3 do 5 minuta traje tjedan ili dva, a to je i skup pothvat. Rekao je da je u posljednjih 9 godina u prosjeku radio 16 do 18 sati.

Dobra stvar je što baka obožava stvaranje sadržaja i za nju je to jako zabavan i kreativan proces.

Većina njihovih obožavatelja ih podržavaju, a Smith vjeruje da su uspjeli zahvaljujući podršci svojih obožavatelja.

Baka je prava zvijezda

Iako je mozak iza videa uglavnom Smith, moramo priznati kako baka ipak privlači više pažnje. Unatoč 95. godini, Smithova baka nezaustavljiva je i puna snage, radosti i energije.