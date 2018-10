On je rastavljen, a ja udovica: Dopisujemo se, ali zavlači me...

Poštovani Mevludine,

udovica sam, a prije šest mjeseci sam upoznala čovjeka koji je rastavljen. Znamo se već dulje, ali prije šest mjeseci smo razmijenili brojeve telefona i počeli se dopisivati. I dalje je sve ostalo na dopisivanju, nije došlo do ničeg većeg, iako on stalno piše da bi volio da se to dogodi.

Kad razgovaramo da se trebamo naći, on uvijek nađe neki izgovor. Vidim da tu nešto ne valja, ali svaki put mu popuštam. Hoće li nešto biti od te veze? Jako patim za njim, stalno se preispitujem gdje sam pogriješila. Hoće li moja starija kći uskoro imati djece jer je imala ginekoloških problema?

šifra: tužna

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Po prirodi ste vrlo osjećajna žena, dosta ste se napatili, a kroz život ste uvijek bili i muško i žensko kad je trebalo. Malo tog dobrog ste doživjeli, ali ipak ste imali snage krenuti dalje. Što se tiče ovog čovjeka, odmah da vam kažem da ništa od njega, ja ga povremeno vidim s drugom ženom. Vas drži kao rezervu sa strane, ali vjerujte mi, on zapravo nije ni za koga. Ne dopustite da vas zavarava, zapravo je dobro da se između vas ništa ozbiljnije nije dogodilo. U idućoj godini vidim vas s drugim gospodinom, koji je vrlo požrtvovan, pažljiv i pozitivan čovjek.

To će prvo biti prijateljstvo, a zatim će prerasti u ljubav. Kroz četiri godine vidim vam napredak na svim poljima i bit ćete zadovoljni. Savjetujem vam da kontrolirate štitnjaču i želudac. Nije to ništa strašno, sve je na živčanoj bazi. Kći će ići na daljnje pretrage, pogotovo ginekološke, a vidim tu mali problem koji će se riješiti bez većih problema.

