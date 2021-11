Nose ga superjunakinje, pri letu on leprša i predstavlja stilsku slobodu, a u realnom životu plašt je kreacija koju biramo tijekom hladnijih mjeseci. Danju je hit vuna, no navečer on otkriva blistavu stranu

Kreacija poput plašta idealna je za slojevite kombinacije, uvijek ga možemo dodati na kraju, kao šlag na tortu. POGLEDAJTE VIDEO: Psi u stylish izdanju U večernjem izdanju on donosi snažnu vizualnu kreativnu igru crne i bijele. Šljokice i glitter materijali ističu se i u svijetu pelerina i sličnih krojeva. Vunena varijanta zanimljivo izgleda uz detalje od krzna pastelnih tonova. Večernje izdanje s ovim detaljem postaje vizualno super moćno, naročito kad je tu i crvena boja. Svijet Visoke mode ima prijedlog, potpisuje ga prestižna modna kuća Valentino. Kuća Fendi predlaže plašt kao dio dnevnog, vunenog kaputa. Karirani motivi i smeđe nijanse imaju posebno lijepu stilsku simbiozu. Od tekstila odlično se podržavaju crna koža i siva pletenina. Vesta inspirirana pleteninom divna je u tonovima nježne vanilije. Tom Ford cijeni kroj pelerine, naročito u baršunastom izdanju.