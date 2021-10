Zamislite da se u jednom trenutku života sami morate brinuti o četrnaestero djece odjednom. To je život Nadye Suleman koja nevjerojatno dobro upravlja majčinskom ulogom. Kad je rodila osmorke, ljudi su se pitali može li ona to sama, a ona je svima pokazala kako itekako može, i to bez problema.

Kao samohrano dijete, Nadya je uvijek priželjkivala braću i sestre i veliku obitelj. Nažalost, Nadya pati od medicinskih problema koji joj ne dopuštaju prirodno začeće. Odlučna majka je uštedjela novac za umjetnu oplodnju i postala mama šestero djece. Ali željela je više.

Odlučila je posljednji put pokušati. Prema njenim riječima, trbuh joj je počeo rasti nakon samo devet dana. Postao je okrugao i širok. Nakon 6 mjeseci puklo joj je rebro i morala je biti u krevetu šest tjedana. Za to vrijeme o njoj se brinula njena majka.

Zbog komplikacija u trudnoći, njezinih osam beba rođeno na carski rez, ali svi su bili zdravi.

U vrijeme rođenja djece, Nadya je bila nezaposlena i živjela je s majkom. Cijelo to vrijeme trudila se pronaći bilo koji posao kako bi prehranila svoju djecu te je prihvaćala svaku poslovnu ponudu koju bi dobila.

Trenutno s obitelji živi u trosobnoj kući u okrugu Orange.

Vode veganski način života

Nadya je veganka te vjeruje u moć zdrave prehrane. Njezina djeca nisu ništa drugačija i vole slijediti svoju mamu.

Što se tiče škole, djeca za sada imaju online nastavu.

Kako kažu, jedva čekaju svaku subotu jer tada imaju zabavnu noć u kojoj svi zajedno provode kvalitetno vrijeme zabavljajući se i pričajući, piše Brightside.