Ona nosi samo rabljenu odjeću, 5 godina nije kupila ništa novo

Lauren Reynolds (22) iz Surreya već pet godina nije kročila u trgovački centar odjeće ni kupila novu odjeću preko interneta. Sve što ima je iz trgovina rabljene odjeće

<p>Lauren, koja se bavi marketingom, kaže da većina njezine odjeće košta samo pet funti (41 kn) uključujući i cipele. Čak je i njezina maturalna haljina bila samo osam funti (66 kuna)</p><p>- Apsolutno sve u mojoj garderobi je rabljeno, uglavnom iz second hand dućana i buvljaka. Nisam kupila ništa novo barem pet godina. Tako sam odgajana, kao dijete uvijek sam dobivala rabljene igračke - rekla je Lauren.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kada je bila tinejdžerica uvijek je kupovala eBayu ili Depopu.</p><p>- Nikad me nije bilo sram, ali ponekad su me moji vršnjaci u školi komentirali. Tada nisam željela da me primijete u second hand dućanima, ali sada me nije briga - ispričala je.</p><p>Second hand dućane je još više počela posjećivati kada je bila studentica. Tada sam čula kakve posljedice brza moda ima na naš planet i potpuno odustala od naručivanja odjeće ili kupovine nove.</p><p>Jedan od mojih najdražih predmeta bila je prekrasna žuta midi haljina koju sam kupila za manje od funte (manje od osam kuna).</p><p>Prije mnogo godina na eBayu sam kupila maturalnu haljinu za 8 funti. Sve moje prijateljice su potrošile od 100 do 200 funti na svoje haljine.</p><p>Ljudi su bili šokirani kad sam im rekla koliko košta, mislim da je to pokazalo da možete dobiti lijepe stvari po povoljnoj cijeni. </p><p>Mnogo moje odjeće dolazi s buvljaka tako da je to često platim samo 50 - 1 GBP po komadu (4 do 8 kuna). Moja prosječna odjeća košta 5 - 10 funti (41 do 83 kn), prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12725794/entire-wardrobe-second-hand-charity-shops-favourite-boots-20p/">The Sun</a>.</p><p> </p>