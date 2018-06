One ne žele imati djecu, razlog je: 'Na svijetu je previše ljudi'

Briga za naš planet toliko je intenzivna kod Oonagh Dalgliesh (32), menadžerice sa solidnim primanjima iz Velike Britanije, da ne želi imati djecu. Smatra da na Zemlji već ionako živi previše ljudi koji je uništavaju sve više. Ona naš planet želi spasiti svojim malim doprinosom, svojom žrtvom.

Kaže da voli djecu i voljela bi gledati svoju kako odrastaju uz nju, ali jednostavno ne može ignorirati ono što se događa globalno.

Njezinom partneru, s kojim je u ozbiljnoj vezi godinu dana, nije lako. Silno bi želio postati otac, ali svaki put kada pokuša pokrenuti tu temu, sluša otprilike ista objašnjenja.

- Ljudi su najveći pokretači klimatskih promjena i doprinose nastajanju stakleničkih plinova, krčenju šuma i kiselosti oceana. Jedina stvar koja može riješiti taj problem je ta da na planeti bude manje ljudi. Ne čini mi se u redu stvarati nove ljude kada ih je i ovako već previše. Da, imam majčinske instinkte, ali svoju odluku nikada neću promijeniti - objašnjava Oonagh.

I ona nije jedina u Velikoj Britaniji s takvim stavom, a moguće i u ostatku svijeta - postoje njezine istomišljenice koje odbijaju rađati, ne zbog karijere, financija ili nemogućnosti pronalaženja pravog partnera, već zbog spasa planeta, prenosi Daily Mail.

Pogledajte ih u videu:

- Ne možete prisiliti ljude na nemaju djeci, i mi to nikada ne bi željeli napraviti. Radi se o pozitivnom uvjeravanju. Najmoćnija stvar koju možemo napraviti kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš je to da imamo manje djece - pojašnjava Robin Maynard, direktorica organizacije koja se bavi tom problematikom "Population Matters".

Anna Hughes (35) je jedna od žena koja je odlučila ne postati majkom u cilju spašavanja našeg planeta i naišla je, kaže, na mnoge osude. Od toga da je sebična do toga da nije normalna.

- Moglo bi se reći da sam nesebična ako nemam djecu, jer ne doprinosim prekomjernoj populaciji. To omogućuje da vi i vaša djeca dobijete mjesto u školi - kaže Anna koja je odluku da nema djecu donijela u 20-im godinama.

Dodala je da ima tri sestre i petero nećaka.

- Koristimo više resursa od onoga što nam Zemlja može pružiti i ne možemo se nastaviti toliko širiti. Matematika je jednostavna - dodala je ova veganka koja odjeću kupuje u humanitarnim trgovinama rabljenih stvari, a živi na brodu u kanalu u gradu Bathu u Velikoj Britaniji.

