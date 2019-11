Oni imaju moć i mijenjaju svijet već nošenjem pravih traperica

Brojne zvijezde od Buckinghamske palače do Bollywooda i Hogwartsa iskoristile su tijekom 2018. svoju slavu da istaknu popis globalnih izazova kojima bismo trebali posvetiti pažnju. Bilo je tu skretanja pozornosti na klimatske promjene i zagađenje okoliša, na rijetke i teške bolesti, kao i na prava žena.

Reuters je izdvojio 10 slavnih ljudi koji su se 2018. posebno izložili svojim djelovanjem za bolju budućnost.

Meghan Markle

Nakon što se u svibnju prošle godine udala i postala dio britanske kraljevske obitelji, američka glumica zavjetovala se da će skrenuti pozornost na ženska prava. Fotografirali su je u trapericama koje nose poruku 'slobodni od ropstva' u Denimovom Outlandu u Australiji, što je pokrenulo interes za tim trapericama.

Družila se i s preživjelim žrtvama požara u Grenfell Toweru, stambenoj zgradi u kojoj je u požaru u lipnju 2017. poginulo 72 ljudi, na pripremi kuharice koju je pripremila ta zajednica.

Emma Watson

Najpoznatija kao Hermiona u filmovima o Harryju Potteru, Emma Watson se prošle godine uključila u kampanju za pokret #MeToo, donirajući milijun funti (1,3 milijuna dolara, ili oko 8,749 milijuna kuna) fondu koji podržava dobrotvorne organizacije koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja.

U listopadu, napisala je otvoreno pismo da se ukinu restriktivni zakoni o pobačaju od Indije do Irske. Također, fotografirala se s naušnicama izrađenima od šrapnela i neeksplodiranim bombama u Laosu.

David Attenborough

Tvorac dokumentarnih filmova o prirodi iskoristio je 2018. i godišnje klimatske razgovore Ujedinjenih naroda u Poljskoj kako bi se predstavio mladima i izrazio potrebu za hitnim napretkom u borbi protiv klimatskih promjena.

Amitabh Bachchan

Bollywoodski veteran Amitabh Bachchan zacementirao je svoju popularnost u Indiji nakon što je potrošio više od 40 milijuna rupija (560.000 dolara, ili oko 3,76 milijuna kuna), kako bi riješio kredite poljoprivrednika nakon što je poljoprivredna kriza mnoge od njih ostavila u krajnjem siromaštvu.

Elton John

Britanski kantautor, dugogodišnji zagovornik prava LGBT+, pozvao je da se učini više kako bi se podržalo ljude koji žive u siromaštvu da dobiju bolji pristup liječenju HIV / AIDS-a. Nedostatke u liječenju s kojima se ti ljudi susreću nazvao je - sramotom.

Millie Bobby Brown

Tinejdžerska zvijezda Netflixove hit serije 'Stranger Things' postala je najmlađa ambasadorica dobre volje Ujedinjenih naroda, obećavši da će poticati teme oko dječjih prava, obrazovanja, siromaštva i raditi na sprečavanju zlostavljanja.

Michelle Obama

Bivša prva dama SAD-a globalno promovira svoje memoare i zalaže se za ženska prava i obrazovanje djevojčica. Obama, koja je odrasla u obitelji iz radničke klase u Chicagu, rekla je da želi osnažiti žene da vide nadu i u teškoj političkoj i društvenoj klimi.

David Beckham

Bivši kapetan britanske nogometne reprezentacije pridružio se kampanji za jačanje globalne borbe protiv malarije, koju je pokrenula dobrotvorna organizacija 'Malaria No More' iz Velike Britanije. Umirovljeni sportaš glumio je u kratkom filmu u kojem su ga oteli komarci, kako bi naglasio da malarija, po podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i dalje ubija oko 445.000 ljudi godišnje.

Cate Blanchett

Australska glumica i ambasadorica dobre volje Ujedinjenih naroda govorila je o problemima ljudi Rohingye, indo-arijske etničke skupine bez državljanstva, koji žive u državi Rakhine u Mianmaru, pozivajući narode da učine više kako bi podržali izbjeglice koje bježe iz Mianmara u Bangladeš. Blanchett, koja je osvojila dva Oscara, upozorila je na to da trčimo utrku kojoj ističe vrijeme u zaštiti tih ljudi, piše Reuters.

