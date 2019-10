Oni su savršen tim: Ovih šest parova Zodijaka najduže traje

Ovan i Strijelac

I Ovnu i Strijelcu je potreban partner koji je vatreni znak jer su to ljudi po prirodi vrlo znatiželjni, strastveno vole avanture, ali i znaju kada napraviti korak unazad dok ostali slobodno lutaju naokolo.

Potrebno je puno samopouzdanja i smjelosti da biste bili sposobni i za jedno i drugo. Kada se ova dva znaka susretnu, među njima se strast brzo rasplamsa i imaju osjećaj kao da im je sudbina biti jedno sa drugim.

Bik i Djevica

Bik i Djevica su izuzetno kompatibilni, oni su najkompatibilniji par koliko je to moguće među znakovima u horoskopu. Oboje su zemljani znakovi i dijele osnovne vrijednosti o tome kakav bi odnos trebao biti te veliku želju da stvore topao, ugodan dom pun povjerenja, poštovanja i ljubavi.

Toplina koja zrači iz Bika pomaže Djevici da se opusti i prepusti malo kontrole nekome drugome. S druge strane, Bikova tvrdoglavost i samopouzdanje daje im mogućnost povući se unatrag u trenucima kada je Djevica previše naporna sa svojim zahtjevima. Ipak, među njima vlada veliko povjerenje zbog kojega je njihova veza praktički neraskidiva.

Blizanci i Vaga

Oboje su zračni znakovi, a nadopunjavaju i podižu jedno drugo drugačije nego Bik i Djevica. Vagu krasi jaka znatiželja kada su ljudi u pitanju dok su Blizanci beskrajno kompleksni i ne smeta im razgovarati samo o njima samima - njih dvoje bi mogli provesti cijeli život upoznavajući se.

Također, oboje su vrlo društveni znakovi koji vole biti u vezi, vole upoznavati nove ljude i suočavati se sa raznim izazovima. Njima zajedno zapravo nikada nije dosadno, a to je ono najvažnije želite li Blizance zadržati uz sebe.

Rak i Ribe

Ljudi rođeni u znaku Raka su vrlo emotivni i osjetljivi pa je lako moguće da su kroz svoj romantičan život bili povrijeđeni. To je razlog zašto je ovaj vodeni znak sklon graditi veliki, neprobojni zid oko svojeg srca.

Iskreno, malo znakova zaslužuje doprijeti do tog srca, jer Rak kada voli, voli do kraja, maksimalno, a to je upravo ono što Ribe najviše cijene i priželjkuju u ljubavnoj vezi. Zauzvrat su spremne napraviti sve kako bi Raku pokazale ljubav i zaliječile stare rane na njegovom srcu. Ribe su vrlo romantične i intuitivne.

Lav i Vodenjak

Vodenjacima je ponekad teško se istinski povezati s ljudima iako imaju srce humanitarca i spremni su pomoći. To je razlog zašto se znaju osjećati distancirano i djelovati pomalo hladno, iako to nisu. Tu na scenu stupa Lav koji, kada se zaljubi, toplinu svojeg srca lako prenosi na Vodenjaka i i iz njega izvlači vrline koje Vodenjak možda nije ni znao da postoje u njemu.

Foto: Dreamstime S druge strane, Lav je vrlo zadovoljan udvaranjem nekome tko je toliko poseban i jedinstven kao Vodenjak. U ljubavnoj vezi ova dva znaka znaju biti toliko okupirana jedno drugim da se znaju izolirati i distancirati od ostatka svijeta.

Škorpion i Jarac

Škorpionu ništa u ljubavnoj vezi nije tako važno kao povjerenje. To je vrlo strastven i tajanstven znak sklon skrivanju dubokih emocija iza svojevrsnog oklopa kojemu treba partner koji je vrlo prizemljen i postojan, a to je definitivno Jarac. Taj znak je nepokolebljivo odan i napravit će baš sve za one koje voli.

Foto: Dreamstime

Međutim, Jarac je vrlo ambiciozan znak pa mu je za dugoročnu vezu potreban netko tko će podržavati njegove snove, a kada jednom osvoji srce Škorpiona, više nema nikakvih prepreka za njihovu uspješnu vezu punu podrške i povjerenja, prenosi Elite Daily.

