Oni su shvatili što znači družiti se i živjeti na dobroj distanci

S obzirom da američki Centar za kontrolu i prevenciju upozorava kako se virus COVIDA-19 širi već na udaljenosti od nešto manje od dva metra, ljudi diljem svijeta svijeta socijalno se distanciraju. No kako je druženje ključno za naše mentalno zdravlje i opću dobrobit, mnogi su smislili kreativne načine kako i u ovo vrijeme biti uz prijatelje i drage im ljude.

Ovaj je Talijan tako krenuo u 'sigurnu šetnju' s ogromnim drvenim diskom oko struka kako bi se distancirao od drugih. Jedini problem je što je s ovakvim izlaskom postao popularniji nego što je htio biti.



Neki su svjesni koliko je bitno zabaviti susjede u vremenu socijalnog distanciranja videozapis pa je tip odlučio svirati trombon dok šeta u T-Rex kostimu.

A mnogi bi se mogli ugledati na ove dvije mačke koje se ignoriraju i distanciraju jedna od druge od kad su prisiljene živjeti u istom prostoru. One čini se točno znaju što rade.

Ova trgovina u Danskoj na podu ima nacrtane krugove kako bi bili sigurni da su kupci koji čekaju u redu nisu međusobno preblizu.

Foto: Twitter

No ljepše je ipak vidjeti ljude kako se na domišljate načine okupljaju.

Foto: Twitter

No koronavirus je upio promijeniti i nekoliko tisuća stare običaje, pa se židovski muškarci u Brooklynu mole dok stoje na desetak metara udaljeni jedan od drugoga.

Foto: Twitter

Ove se djevojke svaki tjedan nađu da skupa vježbaju, no sad i njihov sat aerobika drugačije izgleda.



A i klinci se snalaze; braća su skupa, ali sa susjedima se ne smiju (preblizu) družiti pa je i u popularnu igru nogometa dodana prepreka - ograda.

I put this on Instagram last night and it seemed to make people smile so I’m sharing here too 😀Xxx #SocialDistancing pic.twitter.com/FN2o97PvNP