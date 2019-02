Onkolog koji je i sam obolio od raka: To nije smrtna presuda!

Kad se bolest pojavi, najvažnije je ne doživjeti to kao smrtnu presudu, jer je liječenje značajno uznapredovalo. I čim završite s liječenjem, nastojte se što prije vratiti svakodnevnom životu i poslu, jer ćete tako manje misliti na bolest i manje se osjećati bolesno, kaže onkolog prim. dr. Egidio Čepulić koji se liječenjem raka bavi više od 40 godina, a koji je prije 12 godina i sam obolio od raka prostate.

Prostatom se bavim od 1976. i ponekad sam u šali znao reći, ako trebam oboljeti od nečega, neka to bude karcinom prostate, jer njega dobro poznajem i imam iskustva u liječenju. To se i dogodilo. Jedino što me ‘zaribalo’ bilo je to što je to bio jedan od najgorih tipova bolesti po malignosti.

- Da se našalimo, dr. Ćepulić je Ćepuliću rekao da ostane psihički stabilan jer su takvi tumori izlječivi. I uspio sam u tome da ni ja ni moja obitelj ne budemo opterećeni dijagnozom ni u jednom trenutku. Ponašao sam se, a i danas se ponašam, kao da tu dijagnozu nemam - priča te nastavlja:

- Učestalost različitih vrsta raka danas je veća nego prije 50-ak godina jer su i zagađenja okoliša koja negativno utječu na zdravlje veća. Na primjer, danas znamo da su pušenje i velika izloženost smogu, odnosno benzinskim parama, među važnim čimbenicima za pojavu karcinoma pluća, kao i nekih drugih oblika raka. Znamo da je izlaganje direktnom suncu u vrijeme kad je njegovo zračenje najsnažnije štetno, a sve je više spoznaja i o drugim vrstama štetnog zračenja povezanima s primjenom moderne tehnologije. A imamo i puno više štetnih spojeva u prehrani, od raznih vrsta pesticida, za koje je dokazano kancerogeno djelovanje, pa do konzervansa. Sve to zajedno povećava rizik od raka, kaže onkolog koji je kao predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate pokrenuo kampanju za podizanje svijesti o raku prostate pod naslovom “Sve za njega”.

- Iznimno je važno naglasiti važnost preventivnih pregleda koje promičemo ovakvim kampanjama, jer ako rak otkrijete u ranoj fazi, u stadiju 1 ili 2, on se liječi i može se živjeti s njim kao da je u pitanju bilo koja kronična bolest. Ako na vrijeme započnete s liječenjem, bolest se može zaustaviti i dovoljno je biti pod redovnim kontrolama, kako bi se moglo reagirati u slučaju da je to potrebno. U međuvremenu, možete nastaviti s normalnim životom - pojašnjava. Dodaje da se važnost preventive odnosi na sve ljude, ali posebno na one kod kojih se zna da bi genetski mogli biti skloni raku, za što je važno poznavati obiteljsku situaciju.

- Na primjer, ako imate dva člana obitelji koji su imali karcinom prostate, šansa da ga dobijete je dva puta veća nego u ljudi koji nemaju takav slučaj. Ako ima i više članova obitelji, ta je mogućnost i pet puta veća. Žene koje u obitelji imaju nekoga s rakom dojke imaju vjerojatniju genetsku uvjetovanost, jaže sugovornik. To, dodaje, ne znači da sigurno bolujete, ili da ćete sigurno oboljeli od taka, nego da morate redovito kontrolirati zdravlje. Druga stvar važna za prevenciju je podizanje svijesti o stvarima koje mogu potaknuti razvoj bolesti. Prvi korak, na primjer, može biti to da se okrenemo zdravoj i uravnoteženoj prehrani, s naglaskom na voću i povrću, kaže sugovornik.

- Pritom savjetujem svima koji imaju tu mogućnost da nabave komad zemlje i pretvore ga u vrt u kojem će sami proizvoditi barem salatu i kupusnjače, koje su vrlo korisne za zdravlje. Osim što ćete tako osigurati ekološki proizvedene namirnice, rad na zemlji čisti i snaži naše tijelo - kaže sugovornik. Druga je opcija da pronađemo male lokalne proizvođače koji proizvode na ekološki način te da nastojimo nabavljati meso od onih koji životinje hrane prirodno, kako bismo bili sigurni u to da je barem ono što unosimo u organizam zdravo.

10 SAVJETA ZA PREVENCIJU KARCINOMA:

1. Odlazite na godišnje preglede – rak koji se otkrije u ranoj fazi uspješno se liječi i s njim se živi kao da je u pitanju bilo koja kronična bolest.

2. Nastojte kupiti ili unajmite 200 četvornih metara zemlje i uzgajajte svoju hranu, bez upotrebe pesticida i kemikalija – ako uzgojite barem salatu i kupusnjače, imat ćete barem osnovu zdravog obroka.

3. Izbjegavajte meso životinja u čijem se tovu koriste hormoni – nastojte nabavljati meso iz prirodnog uzgoja.

4. Izbjegavajte direktno sunce - Danas više nema spora da to može biti okidač za pojavu raka kože.

5. Izbjegavajte smog, odnosno boravak ili u jako prometnim područjima - pazite i da vaš vrt nije preblizu prometnih cesta, udaljite ih barem stotinjak metara od ispušnih plinova automobila.

6. Izbjegavajte vodu koja je jako klorirana - Klor se koristi za ubijanje mikroorganizama u vodi, no može biti i kancerogen.

7. Nemojte početi, ili prestanite pušiti - pušenje je uzrok ne samo raka pluća, već i raka drugih lokalizacija ( želudac, jednjak, mjehur))

8. Izbjegavajte žestoki alkohol, osobito kombinaciju pušenja i alkohola – dokazano je da ta kombinacija može potaknuti razvoj raka ušne šupljine, jednjaka ili želuca.

9. Nastojte izbjegavati sve vrste tehničkih zračenja – barem iz spavaće sobe izbacite sve uređaje koji zrače.

10. Ako primate hormonsku terapiju – imajte na umu da je dobro češće odlaziti na kontrolne preglede, kako bi se eventualne promjene koje mogu biti reakcija organizma na hormone, otkrile što ranije.