Operna kuća La Fenice u Veneciji u nedjelju će imati prvi koncert

U svjetski poznatoj venecijanskoj opernoj kući La Fenice ovaj će se vikend, prvi put nakon nekoliko mjeseci održati koncert uživo pred 300 ljubitelja klasične glazbe

<p>- Sjajno je to što u nedjelju ponovo krećemo s koncertima uživo pred publikom - rekao je umjetnički voditelj operne kuće <strong>Fortunato Ortombina</strong>. La Fenice je mjesecima bio zatvoren za javnost zbog pandemije koronavirusa, a na nedjeljnoj će produkciji nastupiti zbor i orkestar opere.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><p>Koncert je posvećen stanovnicima Venecije, gradu i medicinskim radnicima koji se čitavo vrijeme bore protiv covida-19, objasnio je Ortombina.</p><p>Na programu je djelo američkog skladatelja <strong>Aarona Coplanda</strong> 'Fanfare za običnog čovjeka' (Fanfare for the Common Man), a zbor i orkestar opere izvest će i djela <strong>Claudija Monteverdija</strong>,<strong> Giovannija Gabrielija</strong> i <strong>Johanna Sebastiana Bacha</strong>. Operne izvedbe trebale bi uslijediti u predstojećem tjednu. </p><p>U lipnju je La Fenice održao nekoliko koncerata bez publike, a emitirani su putem interneta.</p><p>Ortombina je kazao da i za umjetnike na pozornici i za publiku vrijede stroga pravila fizičkog razmaka kako bi se spriječilo širenje virusa.</p><p>Umjesto uobičajenih 1000 posjetitelja, u dvoranu će moći ući njih 300, kazao je redatelj, dodavši da je potražnja za ulaznicama za nedjeljni koncert zasad vrlo dobra.</p>