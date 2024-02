Opisala najgori spoj ikad: 'Ja sam 'tatica', a ako tata želi sendvič, onda ga mora i dobiti'

Dejtanje se zna pretvoriti u muku, naročito kad su osobe duže vrijeme u potrazi za nekim idealnim. Nav iz Velike Britanije opisala je spoj koji joj je bio užasan.

- Moj najgori prvi spoj ikad je bio kad se nazvao 'taticom', očekivao da mu kuham kad god poželi te nakon toga provalio još kritičnih izjava - rekla je Nav u videu za TikTok.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Rekla je da se spojevi znaju pretvoriti u muku kad jedva čeka da pobjegne.

Nav ima gotovo 47.000 pratitelja na TikToku te objavljuje videe i momente iz svog života.

- Dopustite mi da vam ispričam priču o najgorem spoju na kojem sam ikada bila - rekla je dok je sjedila u svom autu.

- Dakle, počinje dobro. Idemo na večeru, nekako je slatko, razgovaramo. No, do problema dolazi kad se napije. Najednom kreću neobične izjave koje su zapravo upozorenje i ja ih ne mogu ignorirati - kaže.

- I najednom, dok razgovaramo, on pita, želim li ja da se on brine o meni - izjavila je.

Foto: TikTok

Kako kaže, nije razumjela na što njezina pratnja pod time misli.

- Pitam ga, oprosti, što misliš pod time. A on veli da kad ćemo se vjenčati i imati djecu, želim li ja da se on brine o meni - ispričala je.

Žena je na to bila potpuno zbunjena, jer im je ovo bio prvi spoj te ga zapravo nije ni poznavala.

- I na to mu kažem da nisam baš razmišljala o tome jer ga jedva znam - navodi.

Nakon toga je on izjavio kako bi se ona brinula o kući i djeci, a on ako poželi sendvič, da će mu ona napraviti to što želi.

Foto: TikTok

- Ako tata želi sendvič, onda će tata dobiti sendvič, tako je rekao - izjavila je.

Nav nije mogla vjerovati kako se on razgovara kad je govorio o očekivanjima svoje buduće supruge.

Iako nije htjela otići s tog spoja, ističe da se jako iznenadila te poželjela da nestane.

- Samo sam sjedila iznenađena, pitam ga, što si to dođavola, upravo rekao? - nastavila je.

- Iznenadili biste se koliko je nakon toga zapravo 'crvenih zastavica', patila sam čitavu večer - izjavila je.

Unatoč groznom spoju, na kraju se smijala. Više od 6200 ljudi lajkalo je video, a mnogi su komentirali.

- Trebala si mu reći da oženi svoju mamu - komentirala je jedna osoba.

Foto: tiktok

- Stvarno strašno, kvaliteta muškaraca doslovno opada iz dana u dan - dodala je druga.

- To je jako smiješno. Možda se samo šalio, ali gubitak je njegov - napisao je treći.

- Sestro, imala sam mnogo loših spojeva... policajci, šerifi, previše beba, mama, bježite od takvih - naglasila je jedna, piše The Sun.