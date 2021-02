Pranje jastuka na sofi nije jednostavno, no htjeli to ili ne, jednom godišnje treba se suočiti s tim poslom. Mnogi će možda i produljiti to razdoblje na godinu i pol do dvije, no dvije su cimerice u jednom studenstkom stanu ostale apsolutno zgrožene stanjem presvlaka za jastuke na sofi, za koje tvrdi da 'nisu prani barem 40 godina'.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako temeljito oprati i očistiti auto

Korisnica TikToka Lea Coca dobila je inspiraciju vidjevši kako drugi objavljuju snimku kako skidaju te presvlake i peru ih, pa je objavila snimku presvlaka koje je sama išla prati. Fotografije prljave vode u kojoj su se prali okrenule su njoj i njenoj cimerici želudac.

- Odlučile smo oprati presvlake za kauč u našem studentskom stanu. Doslovno izgledaju kao da nikada nisu oprane i gotovo sam sigurna da je jedna od njih upila mokraću - kaže u videu stavljajući presvlake u vodu. Nakon toga dodaje tri kapsule praška za pranje i omekšivač. Za dvije minute, voda je postala smeđa, a 10-ak minuta kasnije toliko prljava i tamno smeđa da se curama stisnuo želudac.

- Prokletstvo, ovo nisam očekivala - kaže jedna od njih.

Brojni korisnici Tik Toka ostali su zgroženi time koliko su jastuci bili prljavi, a mnogi su joj savjetovali da nastavi s pranjem dok voda ne bude potpuno čista.

- Ne bih trebao gledati ovakve stvari dok jedem - napisao je jedan korisnik, dok drugi piše: 'Gledam ovo dok sjedim na svom studentskom kauču...', a prenosi The Sun.