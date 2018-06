Oprez! Iako izgleda učinkovito, nikad ovako ne skidajte krpelje

Na Facebooku se pojavila snimka na kojoj se vidi ženska ruka i krpelj na njoj. Žena ga potom nakapa eteričnim uljem paprene metvice i krpelj ubrzo počne bježati.

Pogledajte kako to izgleda:

Etarsko ulje mente Ovo ulje je odlično ako nađete krpelja da nanesete na to mesto. Pogledajte kako će otići :) Objavljuje Danijela Brankovic u 30. srpnja 2017

Inače, ulje paprene metvice odbija kukce svojim mirisom, ali nije preporučljivo premazivati krpelja uljem jer može naglo isprazniti sadržaj iz sebe pod kožu. Osim toga, preporuka je da se čista eterična ulja ne nanose direktno na kožu.

- Niti u kojem slučaju krpelje se na koži ne smije "gušiti" premazivanjem alkoholom, uljem ili masti, "paliti“ šibicom jer time izazivamo naglu smrt krpelja pri čemu on isprazni sadržaj svoje trbušne šupljine u čovjeka i tako vrlo lako prenese zarazu ako je zaražen - upozoravaju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

S njima se slaže i Iva Pem Novosel, dr.med. spec. epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Moguće je da paprena metvica odbija bube, ali mazanje krpelja uljem ili bilo čim drugim nikako ne preporučujemo. To može izazvati ugibanje krpelja, ali on tako lakše istisne sekrete iz sebe, što je posebno opasno ako je zaražen. To se definitivno ne savjetuje - objasnila nam je ova epidemiologinja.

Kako pravilno izvaditi krpelja?

Što prije krpelja izvadite, manja je šansa od zaraze u slučaju da je prijenosnik neke bolesti. Važno je odmah po dolasku iz prirode, pregledati cijelo tijelo.

- Odmah izvaditi krpelja pomoću pincete za čupanje dlačica. Krpelja treba pincetom obuhvatiti uz samu kožu i laganim povlačenjem izvući, pazeći da se ne ošteti tijelo krpelja prilikom izvlačenja. Ako je potrebno, radi preciznog hvatanja, može se koristiti povećalo jer trganjem krpelja ostaje dio zarinut u kožu pa može doći do zaraze. U tom slučaju valja potražiti pomoć liječnika - dodali su.

Inače, kada krpelj pronađe svoju žrtvu, najprije hoda po tijelu satima u potrazi za savršenim mjestom. Potom se dobro učvrsti rilom. Sama procedura probadanja kože traje desetak minuta, a žrtva to ne osjeća jer krpelj u svojoj slini ima tvar koja djeluje poput anestetika.