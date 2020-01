Oprez sa sniženjima: Robu s greškom ne možete reklamirati

Većina trgovina počela je sa zimskim sniženjima i cijene ruše do 50 posto, vrlo rijetki nude i više popuste, no pravi shoppingoholičari računaju na drugi i treći krug snižavanja, kad trgovci dodatno tope cijene i do 80 posto.

Provjerili smo, među trgovinama koje nude najveće popuste je Dormeo koji daje Sleep inspiration jastuk i pokrivač na sniženju od 60 posto, dok Top Shop na istom popustu nudi probrane Walkmaxx modele obuće.

Većina trgovina u trgovačkim centrima zasad daje popuste do 50 posto, kao što su Pull&Bear, Massimo Dutti, Fashion&Friends, Galileo, Mango i H&M u City Centar One u Zagrebu.

U Arena Centru po upola nižoj cijeni neke svoje proizvode nude i trgovine Pitta Rosso, Tommy Hilfiger, Liu Jo, NYX professional makeup, Napapijri, Guess...

No trgovci obično najveće popuste daju često na svega nekoliko proizvoda, koji zapravo služe kao svojevrsna udica ili mamac kupcima da uđu u trgovinu.

Stručnjak za potrošačka prava Igor Vujović kaže da sezonsko sniženje smije trajati 60 dana.

- Ili do isteka zaliha snižene robe. To znači da je, ako trgovci ne prodaju robu na sniženju u tih 60 dana, moraju i dalje prodavati po sniženoj cijeni dok sve od te robe ne prodaju - ističe Vujović.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Upozorava kako trgovci moraju posebno izdvojiti i naznačiti ako na sniženju prodaju robu s greškom jer za takvu robu ne vrijede zakonska potrošačka prava kao što je reklamacija. Potrošač mora biti jasno informiran da kupuje takvu robu i svjesno je kupiti te mora znati da takvu robu ne može naknadno mijenjati.

Opći jamstveni rok koji vrijedi u EU iznosi dvije godine. U prvih šest mjeseci trgovac plaća teret dokazivanja da je proizvod prodao ispravan.

- Također, cijena na proizvodu mora biti jasno istaknuta, i to ona prije i nakon sniženja, kao i postotak sniženja - ističe naš sugovornik.

Reklamacija snižene robe

Roba koja se kupi na sniženju, a koja je ispravna, može se reklamirati na isti način kao i roba prodavana po redovitoj cijeni.

- A to znači da za takvu robu vrijedi opći jamstveni rok od dvije godine koji vrijedi za cijelu EU. U prvih šest mjeseci teret dokazivanja da je roba prodana bez greške je na trgovcu, a nakon toga teret dokazivanja je na kupcu - kaže Vujović. To znači da u slučaju vještačenja taj trošak u prvih pola godine mora platiti trgovac, a kasnije potrošač.

Kupac ima pravo vratiti robu kupljenu preko interneta do 14 dana nakon kupnje. Za to ne mora imati nikakvo obrazloženje, a trgovac mu mora vratiti novac.

Ističe da je samo dobra volja trgovca ako želi primiti robu bez greške nazad i zamijeniti je samo zato što se potrošač naknadno predomislio. Dobro je što sve više trgovaca samovoljno pristaje na takav povrat robe i daju rok kupcu da se “predomisli”. Uglavnom su to strane trgovine. Ako se roba reklamira, kaže, kupac mora imati račun, a reklamacija se podnosi pisanim putem.

Reklamacija pisanim putem

Trgovac na reklamaciju mora pisano odgovoriti u roku od 15 dana, a ako to ne napravi, prijeti mu kazna od 10.000 kuna. Ako kupac nije zadovoljan odgovorom, tad sve može prijaviti i Državnom inspektoratu, ali prije toga postoji i mogućnost rješavanja spora mirnim putem preko nekih akreditiranih centara za mirenje, koje imaju, primjerice, u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Foto: Pixell

Vujović upozorava da su mnogi počeli miješati klasična potrošačka prava s onima za robu kupljenu preko interneta.

Kaže, ako netko kupi robu bez greške i želi je zamijeniti, u trgovini samo temeljem dobre volje trgovac može na to pristati, dok se roba kupljena preko interneta može bez obrazloženja vratiti u roku od 14 dana i kupac mora primiti svoj novac natrag. To ne vrijedi za potrošnu robu kao što su hrana, personalizirani proizvodi, kompjutorski programi...