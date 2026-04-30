Oprezno! Ovo je zdrava hrana s kojom ne smijete pretjerati...

BROKULA. Prije svega, važno je naglasiti da većina ljudi ni približno ne unosi onoliko povrća koliko bi trebala u svakodnevnoj prehrani, stoga ovo ne bi trebalo biti izgovor za izbjegavanje zelenog povrća koje vam je potrebno. Umjesto toga, shvatite ovo upozorenje kao poticaj da jedete raznoliko povrće, „u svim bojama“. - Brokula je superhrana prepuna snažnih antioksidansa za koje je poznato da smanjuju rizik od raka i srčanih bolesti, ali kada se konzumira u vrlo velikim količinama, može dovesti do hipotireoze (smanjene funkcije štitnjače), kažu nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames, autorice knjige The Nutrition Twins' Veggie Cure. Razlog tome je što sadrži tiocijanate koji mogu otežati tijelu apsorpciju joda. Ako ste u prošlosti imali problema sa štitnjačom, pazite da ne konzumirate vrlo velike količine brokule.“ Ipak, u umjerenim količinama, brokula može imati brojne koristi, uključujući pozitivan učinak na razinu šećera u krvi. | Foto: Nataliya Arzamasova