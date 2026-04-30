Oprezno! Ovo je zdrava hrana s kojom ne smijete pretjerati...

Neke zdrave namirnice mogu postati problem ako se konzumiraju u prevelikim količinama. Pretjerani unos može dovesti do nuspojava poput hormonalnih poremećaja, problema s bubrezima, srcem ili apsorpcijom nutrijenata. Poruka je da je ključ zdravlja umjerenost i raznolika prehrana, a ne pretjerivanje s jednom vrstom superhrane
U nastavku pogledajte s kojom hranom ne biste smjeli pretjerivati...
BROKULA. Prije svega, važno je naglasiti da većina ljudi ni približno ne unosi onoliko povrća koliko bi trebala u svakodnevnoj prehrani, stoga ovo ne bi trebalo biti izgovor za izbjegavanje zelenog povrća koje vam je potrebno. Umjesto toga, shvatite ovo upozorenje kao poticaj da jedete raznoliko povrće, „u svim bojama“.
- Brokula je superhrana prepuna snažnih antioksidansa za koje je poznato da smanjuju rizik od raka i srčanih bolesti, ali kada se konzumira u vrlo velikim količinama, može dovesti do hipotireoze (smanjene funkcije štitnjače), kažu nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames, autorice knjige The Nutrition Twins' Veggie Cure. Razlog tome je što sadrži tiocijanate koji mogu otežati tijelu apsorpciju joda. Ako ste u prošlosti imali problema sa štitnjačom, pazite da ne konzumirate vrlo velike količine brokule.“
Ipak, u umjerenim količinama, brokula može imati brojne koristi, uključujući pozitivan učinak na razinu šećera u krvi.
VODA S LIMUNOM. Popis zdravstvenih stručnjaka i fitness influencera koji se kunu u jutarnju vodu s limunom čini se beskonačan. „To je napitak s vrlo malo kalorija i šećera koji potiče unos tekućine - objašnjavaju nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames. - Pomaže vam da ostanete hidrirani zahvaljujući osvježavajućem okusu, a istovremeno pruža vitamin C i antioksidanse koji mogu pomoći u zaštiti stanica od oštećenja i jačanju imuniteta.
Međutim, ako pijete velike količine vode s limunom, kiselina iz limuna može ostati na zubima i oštetiti zubnu caklinu, što povećava rizik od karijesa. Ako je često konzumirate, preporučuje se isprati usta nakon toga i piti kroz slamku kako bi se smanjio kontakt s površinom zuba.
BADEMOVO I BILJNO MLIJEKO. Problem s alternativama kravljem mlijeku, poput bademovog, zobenog, konopljinog, sojinog, kokosovog i rižinog mlijeka, jest taj što su često jako prerađene i sadrže puno dodanih šećera. Zapravo, ova biljna mlijeka obično sadrže vrlo malo same biljke, kaže Keith-Thomas Ayoob, izvanredni klinički profesor na Albert Einstein College of Medicine.
- Primjerice, čaša prosječnog bademovog mlijeka sadrži tek oko četiri badema - objašnjava.
Evo zašto biste trebali razmisliti o tome da prestanete davati djeci biljna mlijeka.
KOKOSOVO ULJE. - Točnije, kokosova mast je na sobnoj temperaturi čvrsta zbog gotovo potpunog udjela zasićenih masnoća - kaže Keith-Thomas Ayoob. Unatoč popularnosti kokosova ulja među ljubiteljima hrane i zdravog načina života, ne postoje čvrsti znanstveni dokazi koji bi potvrdili da je ono posebno zdravo. Radije birajte ekstra djevičansko maslinovo ulje ili ulja poput repičinog ili ulja od sjemenki grožđa kao zdraviju alternativu. I pripazite na količinu: bez obzira na vrstu ulja koju koristite, sva su kalorična, pa ih treba koristiti umjereno - upozorava Ayoob.
TUNA. - Tuna je svestran i pristupačan izvor proteina, magnezija, cinka, željeza i omega-3 masnih kiselina. Međutim, ako birate bijelu tunu (albacore) ili odreske tune nekoliko puta tjedno, vjerojatno unosite previše žive, koja je neurotoksin. Trovanje živom može dovesti do slabosti mišića i promjena vida.
Kako biste smanjili rizik, preporučuju da češće birate svijetlu tunu umjesto bijele ako je redovito konzumirate. Trudnicama i djeci savjetuje se da biraju ribu s najnižim udjelom žive i ograniče unos na najviše dva puta tjedno - upozoravaju nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames
KIMCHI. Vrsta ukiseljenog kupusa — dobar je izvor vitamina A, vitamina C i prebiotičkih vlakana koja su korisna za zdravlje crijeva, kažu nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames. Osim toga, njegov intenzivan okus čini ga ukusnim načinom za konzumaciju povrća. No, kimchi također sadrži veliku količinu natrija — 670 miligrama u jednoj porciji od 100 grama čini gotovo trećinu preporučenog maksimalnog dnevnog unosa. - Ako kombinirate nekoliko porcija kimchija s ostalom hranom tijekom dana, lako ćete premašiti preporučenu količinu natrija, što povećava rizik od razvoja visokog krvnog tlaka i zatajenja srca - upozoravaju.
Ipak, kimchi se nalazi na popisu namirnica koje nutricionisti nastoje jesti svaki dan — ali u umjerenim količinama.
ZELENI ČAJ. Većina ljudi može piti zeleni čaj bez ikakvih problema: - Prepun je katehina, snažnih antioksidansa koji pomažu u zaštiti od raka, upala i srčanih bolesti - kažu nutricionistice Lyssie Lakatos i Tammy Lakatos Shames. - Međutim, tanini prisutni u zelenom čaju mogu ometati apsorpciju nehemskog željeza (željeza iz biljnih izvora), pa ako imate niske razine željeza ili ste u riziku od njegovog nedostatka — poput nekih sportaša, starijih osoba, trudnica ili vegetarijanaca koji ne unose dovoljno željeza — izbjegavajte piti zeleni čaj uz obrok i radije ga konzumirajte između obroka.
CRNO VINO. Crno vino može doprinijeti općem zdravlju, ali ključ je u količini. - Crno vino može biti zdravo za srce i dio zdrave mediteranske prehrane, ali samo u umjerenim količinama - kaže Keith-Thomas Ayoob. - Umjerena količina definirana je kao jedna čaša od oko 150 ml dnevno za žene i dvije čaše za muškarce.
On također upozorava da nije dobra ideja “preskakati” konzumaciju tijekom tjedna kako biste zatim popili više čaša odjednom tijekom vikenda. - To je pravilo ‘koristi ili izgubi’. Ne možete ih čuvati za veliko opijanje tijekom vikenda. Također napominje da alkohol bilo koje vrste ne ide dobro uz mnoge lijekove, pa je važno provjeriti s liječnikom je li konzumacija vina sigurna uz terapiju koju uzimate.
GREJP I OSTALI CITRUSI. Iako je citrusno voće u većini slučajeva zdravo, Keith-Thomas Ayoob ističe da grejp, tangelo, minneola, pummelo i slični plodovi mogu ometati djelovanje niza lijekova, uključujući neke statine i antihistaminike.
- Interakcije variraju ovisno o lijeku, ali mogu rezultirati vrlo visokim razinama lijeka u krvi ili, ponekad, smanjenom apsorpcijom lijeka kada se konzumiraju unutar 72 sata od unosa ovog citrusnog voća.
Ako uzimate lijekove, uvijek se savjetujte s liječnikom ili ljekarnikom kako biste bili sigurni da možete sigurno konzumirati citrusno voće.
HRANA BOGATA VLAKNIMA. Kada je riječ o mršavljenju, vlakna — dio ugljikohidrata koji tijelo ne može probaviti — izuzetno su važna. Ona se šire u želucu i čine da se dulje osjećate sito, što može pomoći u mršavljenju bez osjećaja gladi.
Međutim, ako niste navikli na veći unos vlakana u prehrani, konzumiranje prevelikih količina odjednom može uzrokovati plinove i nadutost. - To je uobičajeno, ali neugodno i može biti društveno nezgodno.Vlakna je potrebno uvoditi postupno i dosljedno ako ste navikli na prehranu siromašnu vlaknima - kaže Keith-Thomas Ayoob.
KUPUS, KELJ I PROKULICE. - Ovo su izvrsne namirnice koje sadrže mnogo antioksidansa, minerala i vitamina. Problem za osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, poput varfarina, jest to što su bogate vitaminom K, hranjivom tvari koja pomaže u zgrušavanju krvi. Osim ako niste u visokom riziku od stvaranja krvnih ugrušaka, ovo povrće je vrlo korisno za zdravlje - kaže Keith-Thomas Ayoob.
SMEĐA RIŽA. Iako smeđa riža može biti izvor cjelovitih žitarica, može sadržavati više anorganskog arsena, ovisno o tome gdje se uzgaja. - Arsen je prisutan u vodi i tlu, kao i zbog zagađenog otjecanja koje može završiti u podzemnim vodama. To, zauzvrat, povećava sadržaj arsena u vodi u nekim područjima gdje se uzgaja smeđa riža. Problem nastaje kod česte i dugotrajne izloženosti; stoga svakodnevno konzumiranje smeđe riže i proizvoda na njezinoj bazi može dovesti do većeg unosa arsena.
Preporučuje se ispiranje smeđe riže prije kuhanja te raznolik unos različitih vrsta žitarica - objašnjava Maya Feller.
SOKOVI. Možda mislite da je pijenje soka isto kao i jedenje svježeg, cijelog voća, ali sokovi su uglavnom šećer i ne sadrže vlakna koja vas zasite i koja dobivate kada jedete pravo voće.
Potrošači su često zbunjeni oko toga i misle da je redovito pijenje sokova zdrav izbor. Rješenje je jednostavno: preskočite sok i jedite cijelo voće - kaže Maya Feller.
Proteini su ključni za mršavljenje i izgradnju mišićne mase. Prosječnoj zdravoj osobi potrebno je oko 1,75 grama proteina po funti tjelesne težine, ovisno o dobi, razini tjelesne aktivnosti i drugim zdravstvenim čimbenicima.
Znači li to da bi prosječna osoba trebala uzimati proteinski prah kao dio svakodnevne rutine? Ne bih to preporučila. Većina nas može zadovoljiti potrebe za proteinima kroz uravnoteženu i zdravu prehranu. Pretjeran unos proteina može opteretiti bubrege - kaže Maya Feller. Također, neki dodaci prehrani mogu biti kontaminirani teškim metalima. Feller preporučuje da se potraži jasna smjernica od kvalificiranog stručnjaka prije uzimanja proteinskih dodataka.
Svi trebamo dovoljno vode — a većina Amerikanaca ne pije je dovoljno. Zapravo, često brkamo žeđ s glađu. Međutim, druga strana medalje je pretjerana hidratacija“, kaže Feller. „Pijenje previše vode u kratkom vremenskom razdoblju može poremetiti ravnotežu elektrolita i dovesti do opasno niske razine natrija u krvi. Ipak, to se obično događa samo ako netko u kratkom vremenu popije galone vode - upozorava Maya Feller.
MUŠKATNI ORAŠČIĆ. Začini su zdrava, niskokalorična alternativa teškim umacima i dodacima jelima. No, kada je riječ o okusu, mala količina ide jako daleko. - Velika sam ljubiteljica začina — upravo sam napisala knjigu o njihovim zdravstvenim prednostima. Prepuni su antioksidansa i protuupalnih spojeva, ali u slučaju muškatnog oraščića, pretjerana konzumacija može imati halucinogeni učinak i dovesti do trovanja zbog jedne od aktivnih tvari u sjemenu koja se zove miristicin - kaže Melina B. Jampolis, autorica knjige Spice Up, Slim Down i osnivačica SpiceFit-a - kaže Melina B. Jampolis, autorica knjige Spice Up, Slim Down i osnivačica SpiceFit-a.
Ako se pretjera, mogu se javiti jaka mučnina, vrtoglavica i izrazito suha usta. Međutim, do takvih učinaka dolazi tek ako se unese najmanje jedna žlica muškatnog oraščića, pa je dodavanje prstohvata u piće ili čajne žličice u recept potpuno sigurno, kaže dr. Jampolis.
ŠPINAT. Prije nego što ga potpuno izbacite iz prehrane, važno je zapamtiti da većina ljudi ne unosi ni približno dovoljno lisnatog povrća, uključujući špinat. - To je šteta jer je lisnato povrće izvrstan niskokaloričan izvor vitamina i minerala, uključujući magnezij, lutein, folnu kiselinu i vitamin K. Međutim, kod osoba s najčešćim tipom bubrežnih kamenaca, kalcij-oksalatnim kamenjem, prekomjeran unos špinata može biti problematičan jer sadrži visoke razine oksalata, koji mogu pridonijeti stvaranju bubrežnih kamenaca kod osoba koje su na njih sklone. Ne propustite ni druge svakodnevne pogreške koje mogu opteretiti vaše bubrege - kaže Melina B. Jampolis.
