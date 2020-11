Optužili je da iskorištava muža jer traži da čuva njihovog sina

Jedna mama na Redittu je tražila savjet od drugih o tome je li se ona stvarno loše odnosi prema svom suprugu s obzirom da su je članovi obitelji optužili da iskorištava svog supruga

<p>Jedna mama objasnila je kako je njezin suprug od dana kada se njihov sin rodio započeo tradiciju u kojoj bi proveo jedan sat sa sinom svaki put kad bi došao doma. Kad su oboje kući, obično ravnomjerno dijele brigu o djeci, ali tijekom tog sata on brine o svemu što treba njihovom sinu.</p><p>Ova mama rekla je da je oduvijek cijenila ravnotežu u njihovom kućanstvu, no nedavno su se u njihovo kućanstvo privremeno doselili neki članovi obitelji koji nisu baš pretjerano impresionirani s tim što oni rade. </p><p>Rekla je: 'Rođak mog supruga, njegova supruga i dvoje djece borave s nama od početka pandemije. Mogu reći da naša raspodjela poslova smeta njoj (njegovoj supruzi) jer je na tu temu dala nekoliko podmuklih komentara otkako je ovdje.'</p><p>Jedne večeri njezin suprug radio je 12 sati. Njihov sin obično spava u to vrijeme, ali tu večer je bio pomalo nervozan.</p><p>'Moj je suprug odmah preuzeo dužnost kad je izašao iz svog ureda. Kada je supruga njegovog rođaka to saznala odmah ju je počela optuživati kako iskorištavam svog supruga i kako bih se trebala osjećati loše jer sam ga prisilila da čuva našeg sina nakon dugog dan na poslu.'</p><p>Svoj je post završila pitajući ljude na Redditu je li to stvarno u redu s njene strane, ali većina korisnika misli da nije učinila ništa loše, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-slammed-forcing-husband-babysit-22962911" target="_blank">Mirror</a>.</p>