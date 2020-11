Oregon je prva država koja je legalizirala 'čarobne gljive'

Američka savezna država Oregon je legalizirala sastojak takozvanih čarobnih gljiva, psilocibin, te je jedna u nizu od onih država koja ublažava zakone o psihodeličnim tvarima

<p>Oregon je ovu mjeru donio 3. studenoga 2020., s 56,12 posto glasova koji su glasali za legalizaciji psilocibina.</p><p>S obzirom da se mišljenja i zakoni u pogledu kanabisa brzo mijenjaju, ovi novi potezi postavljaju pitanje trebaju li čarobne gljive dobiti tretman marihuane. Medicinska zajednica podijeljena je oko sigurnosti ovih gljiva, a neki stručnjaci ukazuju na istinske zdravstvene koristi ovih tvari, uključujući pomoć kod anksioznosti i depresije, kronične boli i sindroma iritabilnog crijeva. Suprotno tome, konzumacija može dovesti do psihotičnih epizoda ili sudjelovanja u potencijalno nepromišljenom ponašanju.</p><p>Mnoga pitanja o psilocibinskim gljivama dijelom ostaju ne odgovorena jer ih medicinska zajednica i američka vlada nije bila voljna proučavati kao i druge psihodelične spojeve. Stoga rastući interes najviše dolazi od neovisnih istraživačkih organizacija, poput Multidisciplinarnog udruženja za psihodelične studije.</p><p>Američki građani također imaju oprečna stajališta o psihodeličnim gljivama. Kao što je Time istaknuo, 53 posto ispitanika u istraživanju iz 2017. je izjavilo da podržavaju medicinsko istraživanje psihodeličnih lijekova, ali istraživanje Voxa iz 2016. pokazalo je da samo 22 posto ljudi podržava dekriminalizaciju čarobnih gljiva.</p><p>S dekriminalizacijom i legalizacijom, vjerojatno će više ljudi u cijeloj zemlji postati znatiželjno prema psihodeličnim gljivama i htjeti eksperimentirati s njima, kaže dr. Albert Garcia-Romeu, docent psihijatrije i bihevioralnih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins.</p><p> -Moja briga je da se, kao i većina lijekova, psilocibin može zloupotrebljavati te da lokalne inicijative za dekriminalizaciju poput onih u Denveru mogu otvoriti vrata porastu u neodgovornoj upotrebi, posebno od strane pojedinaca koji tvrde da pružaju 'terapijske' učinke, ali imaju malo ili nimalo kvalifikacija za to, te među ranjivim populacijama poput ljudi koji se bore s depresijom ili drugim mentalnim zdravstvenim stanjima - smatra Garcia, a prenosi <a href="https://www.wellandgood.com/effects-self-isolation-life-extension/">Well and Good</a>.</p>