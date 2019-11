Organizirali sebi vjenčanje na temu 'Povratka u budućnost'

Lynsey i James McConville iz Londona vjenčali su se 21. rujna, a početak zajedničkog života obilježili su detaljima iz trilogije Povratak u budućnost koja ih je i povezala.

Vjenčali su se na grčkom Santoriniju pred 35 članova obitelji i najbližih prijatelja, a zatim su u Londonu organizirali primanje za više od 90 gostiju koje su otvorili zajedničkim plesom na glazbu iz filma Power Of Love. Potrošili su više od 86.000 kuna, piše Daily Mail.

Back To The Future couple celebrate their wedding with a £10,000 party https://t.co/wfyJR9ua4n via @Femail — Back to the Future™ (@BacktotheFuture) 12. studenoga 2019.

Lynsey (38) prisjetila se kako je među prvim izlascima sa sadašnjim suprugom i vršnjakom Jamesom bio posjet kinu koje je prikazivalo klasik iz osamdesetih. Lani u travnju James, softverski inženjer, zaprosio je Lynsey tijekom putovanja u Kinu.

Odlučili su organizirati tematsko vjenčanje, a glavna ideja je bila ponoviti ugođaj iz srednjoškolskog plesa Enchantment Under the Sea iz filma Povratak u budućnost na kojem je glavni junak Marty zasvirao gitaru. Lynsey je vlasnica PR agencije i bavi se komunikacijama, a Jamesa je upoznala prije pet godina u londonskom baru gdje je bila s prijateljicama.

- Mislim da su gosti tu ideju dobro prihvatili jer vole glazbu iz 80-ih. Dodatno, mogli su se fotografirati u originalnom DeLoreanu kojeg su potpisali svi glumci iz filma. Osobito se zainteresirao jedan od mojih prijatelja koji je stalno ispitivao zaštitara čemu služi koji gumbić u autu. Bio je to fantastičan dan - kazala je ona.

Odjeća za vjenčanje je bila tradicionalna, no James je obuo tenisice koje je kroz film popularizirao Marty kojeg je glumio Michael J.Fox. Par se također fotografirao u automobilu, a bend je svirao glazbu iz filma. Lynsey priča kako je Jamesa upoznala kad je posjetila prijatelje u Londonu, a u to vrijeme je živjela u Dubaiju.

- Oboje smo se rodili 1980. godine i tople uspomene su nas vezale uz retro igračke i filmove, pa je tema Povratak u budućnost za nas bila pravi pogodak, ustvrdila je.

Počeli su neobavezno hodati, a veza je postala ozbiljnija kad se šest mjeseci poslije preselila u London. James ju je zaprosio u travnju 2018. godine na krovu hotela Ritz Carlton u Šangaju.

- Htio je to učiniti na Kineskom zidu, no bilo je previše turista, pa je ipak odlučio zaprositi me na krovu, u baru s pogledom na grad. Rekao je: "Izađimo i napravimo selfie", a zatim je kleknuo. Odmah sam rekla 'da' - ispričala je Lynsey.

- Kad smo počeli ozbiljno hodati, među prvim izlascima bio je posjet kinu u kojem su 2014. godine prikazivali 'Povratak u budućnost'. James nije baš bio za izlaske, no kako su mu se sviđali filmovi, mislila sam da će mu odgovarati. No ovdje nije bio samo film, nego su se pojavili i glumci odjeveni u likove iz filma. Imali su srednjoškolske ormariće, DeLoreana i hoverboardove. Odjenuli smo se u srednjoškolske štrebere s naočalama. Gledala sam film kao dijete i sjećam se da sam ga pogledala više puta, no James je ipak veći fan, opisala je ona.

Sljedeće 2015. godine par je otišao na kuglanje, a tema večeri opet je bio film Povratak u budućnost. Upamtila je datum, bio je 21. listopad 2015. godine, a taj je datum važan jer Marty McFly dolazi u grad na taj dan u drugom nastavku filma.

- Bilo je jako zabavno, a bend koji je te večeri svirao u kuglani angažirali smo da nam svira i na svadbi. Za Božić sam Jamesu kupila tenisice kakve je nosio i Marty, a James ih je obuo za našu svadbu - nasmijala se ona.

Kad je počela planirati vjenčanje, najprije je mislila organizirati ga u duhu osamdesetih, no tada se predomislila i odlučila je fokusirati se samo na film budući da je on u njihovim životima odigrao tako važnu ulogu.

- Mislila sam da tema bude Enchantment Under the Sea, srednjoškolski ples na kojem se u školi Hill Valley upoznaju roditelji Martyja McFlya. Znala sam da ću angažirati bend Popgun koji je već svirao na tematskoj večeri u kuglani, a poslije sam otkrila da bih se mogla dočepati i originalnog DeLoreana kojeg je potpisala cijela ekipa filma. To sam htjela sačuvati kao iznenađenje za Jamesa, objasnila je dodajući kako je imala sreće što je u tom trenutku kultni automobil bio u Kentu i bio je na raspolaganju.

- Na žalost, nisam uspjela sačuvati tajnu, no James se oduševio kad je doznao. Voljela bih da smo dobili poruku i od Michaela J. Foxa, no to nije bilo moguće. Osmislili smo postere i ukrase kako bi bili identični onima iz filma na zabavi Enchantment Under the Sea, a tvrtka iz Kenta nam je osigurala rasvjetu i balone. Bend je stigao u odjeći koja je bila u stilu kostima iz filma, a James i ja smo zaplesali uz The Power of Love Huey Lewisa. Gostima smo ponudili hranu u stilu osamdesetih te koktele koje smo nazvali Marty Mojito, Sex u DeLoreanu i Clock Tower Cosmo - dodala je.

Ukrase za prostor izradila je Lynseyina prijateljica i grafička dizajnerica Susan Higgins. No vrhunac večeri bila je torta.

- Moj brat Lee također je veliki obožavatelj filma, pa nam je dopustio da iskoristimo njegovu igračku, autić DeLorean kojeg smo namjestili kao da se sudario s tortom. Na zabavi smo nosili tradicionalnu odjeću. Ja sam imala vjenčanicu, a James odijelo, no on je dodao i dašak filma pa je nosio tenisice. Njegova mama ga je pitala planira li ih izuti, no nije to učinio, nasmijala se. Samo za tu večer potrošili su 86.000 kuna, a za čitavo vjenčanje više od 250.000 kuna. Toliko su platili i 12 noćenja na medenom mjesecu na Maldivima i u Dubaiju.

- Film sam prvi put gledao kad sam imao devet ili deset godina u dječjem ljetnom klubu.Obožavam ga jer su ga pametno napravili. Uspjeli su snimiti znanstveno-fantastični film o putovanju kroz vrijeme i različitim verzijama budućnosti, a nisu komplicirali niti su se predstavljali previše ozbiljno. A i glazba u filmu je odlična. Kad sam otkrio da Lynsey ima DeLoreana, bio sam jako uzbuđen i htio sam se provozati. Originalni plan je bio da vjenčanje bude u stilu osamdesetih, a onda se sve zakotrljalo. To mi je bio najbolji dan ikada, plesao sam sa suprugom i prijateljima. To ništa ne može nadmašiti - kazao je James.

