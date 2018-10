Orgazam izgleda drugačije na Istoku - evo u čemu je razlika

Istraživači sa Sveučilišta Glasgow kreirali su računalni program koji oponaša različite izraze lica, a sastoji se od 42 pokreta - rastezanje usana, podizanje kapaka, otvaranje usta...

Potom su razgovarali sa 40 žena i isto toliko muškaraca, pola njih bilo je sa Zapada, a pola sa Istoka.

Zadatak dobrovoljaca bio je prosuditi jesu li izrazi lica na ekranu nastali zbog boli ili orgazma. Također, ocjenjivali su izraze po intenzitetu u pet stupnjeva, od vrlo slabog do vrlo jakog, prenosi Daily Mail.

Gotovo su potpuno bili složni oko onoga tijekom osjećaja boli - spuštene obrve, podignuti obrazi i naboran nos. Ali, kod orgazama je došlo do velike razlike.

Foto: pnas.org

Za sudionike iz zapadne kulture orgazam je prikazivalo lice sa širom otvorenim očima, podignutim obrvama te otvorenim i raširenim ustima. Oni sa Istoka birali su lica na kojima su usta bila zatvorena i izvinuta u lagani osmjeh, obrve podignute, a oči zatvorene.

Istraživači vjeruju kako su različiti izrazi tijekom vrhunca u ove dvije skupine posljedica kulturnih očekivanja vezanih za izražavanje uzbuđenja i zadovoljstva.

Svoje istraživanje objavili su Zborniku Nacionalne akademije znanosti (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Pogledajte rezultate njihovog istraživanje u tri kratka videa:

