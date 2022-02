Mnogi od nas misle kako u svom domu nemaju problema s bubama, ali to ne mora biti tako. U prosječnom domu može živjeti preko 100 vrsta različitih buba. No, nema potrebe za brigom, većina njih je bezopasna i toliko mala da ni ne znamo da su tu. S druge strane, kukce koji donose uništenje ili prenose bolesti također je teško uočiti, kao i one bezopasne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Evo nekoliko znakova na koje morate paziti:

1. Imate nepoznate ugrize

Iako je nekoliko ugriza prilično normalno tijekom ljeta (osobito ako provodite puno vremena vani), ako ih dobijete u neko drugo vrijeme, kao na primjer ako se tijekom zime probudite s ugrizima, to bi mogao biti znak da je vaša kuća zaražena stjenicama. Dubinski očistite i usišite sve u spavaćoj sobi i riješite se nereda kako biste riješili problem s stjenicama.

2. Osjetite neugodne mirise

Jedan od znakova da vam je dom pun buba je neugodan miris koji se pojavljuje kada u kući ima puno insekata. Na mjestima gdje žive žohari osjeća se uljni i mošusni miris. Za sobom ostavljaju i crvenkasto-smeđe pruge. Kućni lijekovi koje možete koristiti protiv ovih insekata su soda bikarbona, menta i eterično ulje limunske trave.

3. Čudni zvukovi

Možda ćete čuti čudne zvukove koji dopiru iz zidova ili podova, osobito noću. Termiti ispuštaju zvukove kuckanja. Drugi znak zaraze termitima je šupalj zvuk koji se događa kada kucate na drvene površine. Ako imate problema s termitima djelujte odmah jer oni su vrlo destruktivni i mogli bi napraviti mnogo štete.

4. Skidanje boje

Ovo je još jedan znak zaraze termitima. Ovi kukci žive neposredno ispod površine drveta, zbog čega se boja nema za što držati, pa se tanki sloj boje počinje ljuštiti ili nastaju mjehurići. Osim toga, termitima je potrebna vlaga, a to je još jedan od razloga oštećenja na obojenom drvu. Postoji mnogo načina da se riješite ovih insekata, ali bolje je to prepustiti profesionalcima.

5. Tkanina i biljke su oštećeni

Ako pronađete rupe na odjeći, možda imate problema s moljcima. Ovi insekti žive u ormarima, jer su im prirodna vlakna (vuna, svila itd.) izvor hrane. Da biste ih se riješili, operite svu svoju odjeću, a zatim dobro usišite kuću, posebno prostirke. Čišćenje doma s parnim čistačem i usisavanje u kombinaciji s upotrebom octa trebali bi pomoći.

6. Problemi s biljkama

Kada je riječ o biljkama, prvo biste trebali razumjeti što im šteti: postoji mnogo kukaca koji im mogu naštetiti. Kada saznate s kojim bubama imate problema onda ćete problem rješavati po tome.

7. Vidite puno pauka

Oni su grabežljivci, pa ako vidite puno pauka unutar doma to znači da za njih ima dovoljno hrane (jedu grinje, bijele mušice i slično).

8. Vidite žute mrlje na papiru

Ovo bi mogao biti znak zaraze srebrnom ribom. Ovi mali kukci hrane se šećerom i škrobom papira, pa ako vidite žute mrlje u knjigama, dokumentima, tapetama i slično - to bi mogla biti srebrna ribica, piše Brightside.