Osiguranje stana – male tajne velike zaštite

Osiguranje stana – male tajne velike zaštite
Foto: PROMO

Sigurna nekretnina počinje pametno ugovorenom policom osiguranja stana. Kad se rizici poput požara, vode iz instalacija, poplave ili provale dogode iznenada, razlika između minimalnog i potpunog osiguranja mjeri se u tisućama eura štete koja se može izbjeći

Moje Osiguranje kroz besplatno savjetovanje pomaže odabrati pokrića koja stvarno štite imovinu, uz brzu obradu i podršku u odštetnim postupcima. 

Što pokriva dobra polica osiguranja stana 

Kvalitetno osiguranje imovine obuhvaća dva sloja: građevinski dio (zidovi, instalacije, prozori) i kućanstvo (namještaj, tehnika, osobne stvari). Standardna pokrića uključuju požar, izlijevanje vode, olujna nevremena, tuču, provalu i vandalizam, a sve češće i poplavu. Posebnu pozornost zaslužuje potres kao dodatna opcija, jer upravo taj rizik čini najveće financijske udare na nekretninu. U boljoj varijanti polica osiguranja nekretnine pokriva i trošak privremenog smještaja, rušenja i uklanjanja ostataka te odgovornost prema trećima ako šteta krene iz vašeg stana. 

Procjena vrijednosti i izbjegavanje podosiguranja 

Najčešća pogreška jest precjenjivanje ili podcjenjivanje vrijednosti. Za građevinski dio vodite se realnim troškom obnove, a za kućanstvo napravite jednostavan popis stvari s okvirnim vrijednostima. Indeksacija prema inflaciji i pametno postavljena franšiza pomažu kontrolirati trošak police bez ugrožavanja pokrića. Fotografirajte prostor i vrijednije predmete; ta će dokumentacija ubrzati procjenu kad prijavljujete štetu. 

Paketna rješenja Moje Osiguranje 

Moje Osiguranje nudi paketne police u kojima se osiguranje stana može kombinirati s drugim vrstama osiguranja. Uz više od petnaest godina iskustva, ističe personalizirani pristup, akcijske cijene i podršku od ugovaranja do isplate. Klijenti hvale brzo i profesionalno iskustvo, a upravo paket često donosi najbolji omjer cijene i pokrića. 

Još korisnih dodataka za stan 

Zaokružite osiguranje stana preciznim dopunama: 

  • Lom stakla na prozorima, vratima i staklokeramičkim površinama. 

  • Odgovornost iz posjeda stana prema susjedima i trećima. 

  • Štete od vode iz akvarija ili perilica, koje standardne police ponekad ne pokrivaju u potpunosti. 

  • Krađa iz ostava i spremišta, uz jasno definirane limite. 

  • Dodatak za potres s realnim postotkom sumirane štete i nižom franšizom, osobito važan u seizmički aktivnim područjima. 

Kako prijaviti štetu bez suvišnih komplikacija 

Kad nastane šteta, najprije osigurajte prostor i smanjite daljnju štetu (zatvorite vodu, isključite struju). Zatim: 

  1. fotografirajte oštećenja i sačuvajte račune popravaka, 

  1. obavijestite upravitelja ili policiju kod provale, 

  1. prijavite slučaj osiguratelju u rokovima navedenim u polici, 

  1. koordinirajte izlazak procjenitelja i vodite kratke bilješke o tijeku sanacije. 

  1. Uz Moje Osiguranje, savjetnik vas vodi kroz svaki korak kako bi isplata bila brza, a dokumentacija potpuna. 

 

Foto: PROMO

Kome se isplati i koliki je trošak 

Trošak police ovisi o kvadraturi, vrijednosti građevinskog dijela i kućanstva, lokaciji nekretnine, odabranim rizicima i visini franšize. Stanovi u prizemlju ili podrumima imaju veću izloženost vodi i poplavi; stanovi na višim katovima osjetljiviji su na istjecanje vode prema susjedima. U praksi vrsta osiguranja i opseg paketa određuju hoće li polica pokrivati štetu djelomično ili u potpunosti. Uz pomoć savjetnika Moje Osiguranje lakše je pronaći ravnotežu između cijene i pokrića, posebno kad se imovina zaštiti kroz osiguranje imovine

Male navike za veliku sigurnost 

Redovito servisirajte ventile i fleksibilna crijeva, provjeravajte instalacije, ugradite detektore dima i vode, te čuvajte račune vrijednijih stvari. Zatvaranje vode pri duljim odsustvima i dobra protuprovalna zaštita smanjuju rizik i jačaju pregovaračku poziciju pri ugovaranju naredne police osiguranja imovine. Tako osiguranje stana postaje promišljena zaštita koja stvarno pokriva ono što je važno – vaš dom, stvari i mir. 

