Osmislila točkasti sustav za organiziranje odjeće svoje djece - sada se zna kome što pripada

Jedna mama je podigla organizaciju na viši nivo nakon što je razotkrila svoj pametni točkasti sustav koji koristi za sve - a drugi roditelji misle da je to genijalno

<p>S pet dječaka mlađih od sedam godina, ova mama je odlučila svakom od njih dati boju u kojoj im je navikla označavati odjeću, čarape i donje rublje.</p><p>Ali, napravila je i korak dalje i u boji je označila sve od njihovih ručnika, posuđa i kutijica za ručak, tako da više nikad ništa ne pomiješaju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u odgoju):</p><p>Svoju metodu podijelila je u Facebook grupi 'Mums Who Organise'</p><p>- Točkasti sustav, ako niste čuli za njega, jest da svako dijete dobije određeni broj točkica koje odgovaraju njegovom mjestu u obitelji. Dakle, prvo dijete dobije jednu točku, drugo dijete dobije 2 točkice i tako dalje. To olakšava da prepoznaju kome što pripada - napisala je ova mama.</p><p>Ali, dodala je kako ona koristi boje jer ima blizance. </p><p>- Dodavanjem boja umjesto brojnih točkica spasilo me od toga da moram crtati pet točkica na svim predmetima za svog najmlađeg sina - objasnila je.</p><p>Gotovo svaku stvar koju njeni dječaci posjeduju ona ima označeno u njihovoj boji (posuđe, ručnici, ručnici za plažu..) Čak i na njihovim vješalicama za odjeću stoji točkica u boji.</p><p>Također, dodala je i kako čak njihovo mokro rublje stavlja odmah na obojenu vješalicu, tako da djeca mogu jednostavno zgrabiti svoju vješalicu.</p><p>Priznala je da se stvari u njezinom domu prilično zakompliciraju jer, unatoč tome što ima dva para blizanaca, svih pet dječaka su različitih veličina - pa je to puno odjeće s kojom ima posla.</p><p>Dodala je i kako ova metoda olakšava i njezinom suprugu koji se više ne mora misliti čije je što, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13041955/mum-five-clever-dot-system-organise-sons-clothes-getting-dressed-easy/">The Sun</a>.</p><p>- Sjajna ideja - bio je jedan komentar na njenu metodu.</p><p>- Ovo je genijalno - dodala je druga.</p><p><br/> </p>