'Osnovao sam najelitniji seks klub na svijetu, ali to mi je uništilo brak. Sad mi je žao...'

Bivši model Damon Lawner vlasnik je Snctma, najelitnijeg seks kluba na svijetu, a nedavno je progovorio o tome kako je odluka da se bavi tim poslom utjecala na njegov privatni život.

Foto: Profimedia

Klub je otvorio 2013. godine, a u njega ulaze samo odabrani. Ljudi koji su bogati, slavni ili nevjerojatno lijepi. Svaki član plaća 60.000 funti (gotovo 70.000 eura) godišnje kako bi imao pristup klubu i njegovim luksuznim privatnim sobama.

Iako je na klubu zaradio milijune, volio bi, kaže, da se nije upustio u taj posao. Rastao se, a to je pogodilo i njegovo dvoje djece.

Njegova sad bivša supruga Melissu Bernheim bila je model i kći profesora. Bili su u vezi pet godina prije nego su se vjenčali u Las Vegasu i kupili kuću na Sunset Boulevardu. Ona je priželjkivala tradicionalni, obiteljski život pa je ubrzo ostala trudna. Bilo je to 2005. godine.

Sve je išlo dobro u njihovim životima pa su kupili su kuću u otmjenoj četvrti Los Angelesa. Međutim, sreća nije dugo trajala. Kada je 2008. godine nastupila globalna financijska kriza, Damon i njegova obitelj ostali su bez doma.

Foto: Profimedia

Bili su prisiljen prodati sve, čak i njegov voljeni Rolex. Preselili su na Bali na poziv njegovog oca. Tamo se Damon sprijateljio s vlasnikom bara i zajedno su počeli organizirati zabave.

Njegovoj je ženi bilo dosta toga pa su se vratili u SAD i živjeli u sobi pokraj mamine kuhinje da bi 2013. proglasili bankrot.

Damon je grčevito razmišljao kako doći do novca i sjetio se filma 'Eyes Wide Shut' s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman. Sinula mu je ideja da otvori elitni seks klub i krenuo je u to punom parom, no kako je posao cvjetao, tako se njihov brak raspadao i u konačnici su se rastali.

Foto: Profimedia

Kaže kako je osnivanje tog kluba za njega bio proces iscjeljivanja nakon djetinjstva koje je opisao kao 'apsolutni kaos'.

- Na neki način Snctm je bio moj proces iscjeljivanja. Bio je destruktivan na nekim razinama i potpuno divlji. Želio sam biti poseban, cijenjen i voljen. Na kraju sam shvatio da Snctm nije mjesto gdje bih mogao pronaći sreću i mir. Da se mogu vratiti vremeplovom, ne bih to napravio, ne bih otvorio taj klub - rekao je.

- Pronašao bih drugi način da zaradim za život. Ali, bio sam tada bez novca i očajan. Morao sam nešto učiniti - dodao je, a prenosi Daily Star.