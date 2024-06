Osobni kuhar Nenad je u klubu Oranž: 'Sada mogu čitati sve'

Imam jako puno obaveza. Otkad vodim vlastiti posao malo je slobodnog vremena, ali uvijek ga pronađem kako bih bio u tijeku s najnovijim vijestima iz Hrvatske i svijeta, kaže nam osobni kuhar Nenad Kralj (35) iz Zaboka, vjerni čitatelj 24sata koji je postao i pretplatnik na Oranž te sad neograničeno čita sadržaj koji mu se sviđa.

POGLEDAJTE VIDEO: Matea obožava Oranž

Pokretanje videa... 00:15 Matea Opačak iz Zagreba koristi Oranž | Video: Privatni album

- Pročitam vijesti, ali i zabavan sadržaj. Osobni sam kuhar pa me zanimaju hrana i recepti. Obožavam raditi startere i kruh pa uvijek volim biti inspiriran idejama drugih - kaže Nenad, koji je, osim neograničenog sadržaja, uz Oranž, dobio i odlične kupone.

- Super mi je kupon za Lidl. Stalno kuham pa tako stalno odlazim i u šoping po trgovinama i tržnicama pa mi je taj kupon dobro došao - kaže Nenad.

Uz to, dobio je i druge kupone, a jedan od njih je i 13 € za Wolt.

Foto: Privatni Album

- Stalno sam u kuhinji, što za posao, a obožavam kuhati i prijateljima tako da rijetko kuham sam za sebe. Stoga Wolt nije loša opcija kad trebam nešto pojesti, a umoran sam - kaže Nenad, koji će sigurno iskoristiti svoje kupone i druge popuste.

Za samo 17 € cijelu godinu možete neograničeno čitati PLUS sadržaj na portalu 24sata. Postanite i vi dio Oranž obitelji te čitajte feljtone, kolumne, analize, reportaže i intervjue naših najboljih novinara.

Ne propustite ovu priliku, jer svakog novog korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 13 € i ulaznica za izložbu "Od boemstva do vječnosti", koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i druge kupone, kao što su 15 € kupon za Lidl, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.