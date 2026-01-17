Osobni štit: Evo kako se po mjesecu rođenja branite od boli i emocionalnih povreda

SRPANJ - ŽESTOKA ODANOST I BRIGA: Vrhunac ljetne vrućine i beskrajno vrijeme za igru ​​u srpnju potiču hrabru toplinu i plemensku odanost. Od djetinjstva ste se učili samozaštiti kroz žestoku radost zajedničkog sunca. Zaštitnički nastrojeni i veselo oštri, gradite krug koji se osjeća kao dom i branite ga bez oklijevanja. Vaša sigurnost živi u odanosti: štitite one koje volite, uključujete sebe u taj žestoki zagrljaj i povlačite se u odabrane veze kada se svijet čini prehladnim. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija