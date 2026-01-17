Obavijesti

'OKLOP DUŠE'

Osobni štit: Evo kako se po mjesecu rođenja branite od boli i emocionalnih povreda

Živjeti znači i riskirati da budemo povrijeđeni. Stoga razvijamo načine kretanja kroz svakodnevicu bez gubitka sebe, suptilne oklope koje nosimo mnogo prije nego što imamo riječi za njih. Ove zaštite ne biramo svjesno, one dolaze s nama, oblikovane periodom u kojem smo rođeni.
woman in meditation who protects herself with shields
Pogledajte što vaš mjesec rođenja otkriva o tome kako se štitite. | Foto: 123RF
Pogledajte što vaš mjesec rođenja otkriva o tome kako se štitite.
