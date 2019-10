Ostala je paralizirana, muž ju je ostavio, a ona živi za slabije

Muniba Mazari rođena je i odrasla u Pakistanskoj provinciji Rahim Yar Khan List, gdje je kasnije i diplomirala likovnu umjetnost. Život joj je, kaže, bio savršen sve do automobilske nesreće 2007. godine - kad se sa tadašnjim suprugom Khurramom Shahzadom vozila prema svom rodnom gradu, a on je zaspao za volanom. Auto je skrenuo u provaliju, on nije ozlijeđen, a nju su spasioci jedva izvukli i pritom joj dodatno ozlijedili već napuklu kralježnicu zbog čega je završila u invalidskim kolicima.

Dvije je godine provela u bolničkom krevetu, a najteže joj je, kaže, bilo to što u to vrijeme nije mogla slikati.

Nakon dugotrajnog oporavka suprug je zatražio razvod, a zbog svega ju je napustio i otac kojemu je to bilo 'previše nevolja odjednom'.

- Jedan je dan liječnik ušao u moju sobu i rekao mi kako je čuo da slikam i da mi mora reći da više to neću moći zbog ozlijede ruke. Došao je i drugi dan da me obavijesti da mi je kralježnica u gorem stanju nego što je mislio te da misli da neću nikad više hodati. Treći sam dan mislila kako nemam ništa više za izgubiti, ali tada mi je rekao da neću moći imati više djece - ispričala je Muniba koja kaže kako se u to vrijeme samo pitala zašto je uopće preživjela nesreću, ako sada toliko pati.

No, nije mogla zauvijek očajavati pa je zamolila braću da joj ipak donesu pribor za slikanje. Tako je svoje emocije počela unositi u slike, a onda je, kaže, shvatila da je život ipak prelijep i prevrijedan da se samo tako prepusti očaju.

- Mislila sam, ako već ne mogu imati više djece, nitko me ne priječi da posvojim jedno - ispričala je. I to je i napravila - nakon pune dvije godine strpljivog čekanja nazvali su je iz jednog Pakistanskog gradića s viješću da dva dana star dječak treba novu mamu. Odmah je, kaže, osjetila 'porođajne muke' i odlučila ga usvojiti. Dala mu je ime Neal. I svu ljubav ovog svijeta.

Prema riječima Munibe Mazari, premda je vezana za invalidska kolica, njen duh i umjetnost koju stvara ne prihvaćaju nikakve granice. Trenutačno tako slika i predvodi brend 'Muniba's Canvas', pod sloganom 'Neka vaši zidovi nose boje'.

Njena su djela uglavnom apstraktni prikazi ljudi, njihovih misli, želja i snova, a svoj je pečat ova mlada žena ostavila i kao prvi model iz Pakistana u invalidskim kolicima.

Zbog svega toga zaslužila je i titulu prve pakistanske UN-ove ambasadorice dobre volje za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena .Muniba je na sve načine aktivni član društva, te radi i na podizanju svijesti javnosti o problemima nasilja nad djecom te spolne diskriminacije.

Vrijedno se zalaže i za prava djece, ističući njihovo pravo na obrazovanje, a 2015. se našla i na BBC - ovoj listi 100 utjecajnih žena.

