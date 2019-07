Ostala je trajno paralizirana: Noge joj otkazale pred TV-om

Emily Overton (23) borila se s oštrim bolovima u koljenima još kad je imala 12 godina, ali je mislila da nije ništa ozbiljno. No, u srpnju prošle godine, u 24. godini, ostala je doslovno zapanjena kad je zaključila da ne može ustati s kauča nakon kasnonoćnog gledanja hrvanja.

Bivša njegovateljica iz Ulcebya, sela u blizini Grimsbyja u Engleskoj, prebačena je hitno u bolnicu, gdje su joj liječnici dijagnosticirali arteriovenske malformacije (AVM) na kralježnici.

Ta promjena nastaje kad se između arterija i vena formira splet krvnih žila s abnormalnim vezama. Tijelo tada stvara 'prečice' za dovođenje krvi obogaćene kisikom do tkiva, što može dovesti do odumiranja živčanih stanica. U njenom slučaju, liječnici su zaključili da je promjena toliko jaka da je nastupila trajna paraliza, od struka prema dolje.

Emily je sada potpuno ovisna o pomoći svog dečka Josha Reed-Osbournea (23), s kojim je u vezi već šest godina i kaže kako joj je najteže prihvatiti to da nikada neće hodati na njihovom vjenčanju. Govoreći o danu kad je ostala paralizirana, Emily kaže da su njih dvoje, kao veliki ljubitelji hrvanja, ostali budni ispred televizora do kasno u noć.

- Bilo je oko 3:30 ujutro kad sam odlučila otići u krevet. Gledala sam u svoje noge na kauču ispred sebe i osjećala da su pomalo ukočene. Kad sam pokušala ustati, shvatila sam da ih uopće ne mogu pomaknuti. Počela sam histerično plakati - prisjeća se djevojka.

Inače, dok je bila mlada, često je odlazila na terapije zbog povremenih bolova u koljenima, no nikad nije dobila nikakvu dijagnozu. Sjeća se jedino da je nelagoda u koljenima bila nešto intenzivnija u danima prije te večeri.

Kad je pokušala ustati, potpuno je izgubila kontrolu nad donjim dijelom tijela, pa je njen dečko nazvao broj dežurnih liječnika. Rečeno im je da odmah dođu u bolnicu. Emily je najprije prebačena u najbližu, pa onda u drugu bolnicu, gdje je napokon dobila i dijagnozu.

Nisam mogla vjerovati da ću ostati paralizirana rekla je Emily. Nakon toga je prošla tri operacije, medu kojima je bila i operacija leda, kako bi joj liječnici uklonili snop malformiranih vena. Oporavak je trajao tri mjeseca, s čime joj se bilo najteže suočiti. Najteže joj se nositi s nekim stvarima koje ne može obaviti sama.

- Mogu prihvatiti to da ne mogu hodati, no teško se nositi s tim da ni u toalet ne mogu sama. Prije sam bila posve neovisna, a sada Josh gotovo sve mora raditi za mene, kaže. Ne može se oprati, ne može kuhati sama, pa ni uzeti šalicu čaja.

Iako se trudi ostati pozitivna, ima trenutaka kad joj to nije lako. No, nakon što je otkrila talent za streljaštvo, danas sanja o tome da ce sudjelovati na natjecanju u Paraolimpijskim igrama 2024. godine i to ju veseli, prenosi Daily Mail.