Evo kako se zaštititi od virusa

Ovo su glavni savjeti za očuvanje zdravlja u sezoni prehlade i gripe, čiji bi virusi ove godine mogli biti aktivni zajedno sa korona virusom. Nastojte izbjeći zarazu koliko je moguće

<p>Ovo su glavni savjeti za očuvanje zdravlja u sezoni prehlade i gripe, čiji bi virusi ove godine mogli biti aktivni zajedno sa korona virusom. Nastojte izbjeći zarazu koliko je moguće. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pojačane mjere zaštite od korona virusa</p><p>1. Izbjegavajte izlaske na mjesta gdje boravi puno ljudi, pogotovo u zatvorene prostore. Ako morate biti na takvom mjestu, držite distancu između sebe i ljudi oko vas od barem 1,5 metra, a u zatvorenim prostorima nosite masku. <br/> 2. Prekrijte nos maramicom ili laktom, dok kišete ili kašljete. Maramice koje ste iskoristili odmah bacite u koš, odnosno odjeću u koju ste kihnuli presvucite čim je to moguće. <br/> 3. Redovito perite ruke sapunom i toplom vodom, najmanje 20 sekundi, obavezno poslije svakog dolaska izvana, ili dodirivanja predmeta koje koristi više ljudi. <br/> 4. Ne dodirujte lice prljavim rukama, pogotovo ne usta i nos. <br/> 5. Izbjegavajte bliski kontakt s prehlađenom osobom, ili osobom koja je oboljela od gripe, odnosno člana kućanstva koji je zaražen korona virusom. Ako njegujete takvu osobu, činite to uz mjere zaštite (maska, rukavice, socijalna distanca i često pranje ruku).<br/> 6. Ne dijelite ručnike, odjeću ili osobne stvari s drugim osobama.<br/> 7. Vježbajte redovito, odnosno krećite se na svježem zraku. <br/> 8. Dok ste bolesni, treba ostati kod kuće i mirovati. Nije samo stvar u tome da tako nećete zaraziti druge, nego i u tome da se tako smanjuje rizik od komplikacija. <br/> 9. Jedite zdravo, uravnoteženo i tako da hrana 'radi' u korist vašeg zdravlja. <br/> 10. Odrasla osoba treba barem sedam do osam sati zdravog sna, najstojte si to osigurati. <br/> 11. Donesite odluku o prestanku pušenja, jer ono negativno utječe na zdravlje dišnih puteva i povećava sklonost infekcijama i upalama.<br/> 12. Budite odgovorni: U slučaju bolesti, surađujte s obiteljskim liječnikom i epidemiologom i nastojte pridonijeti tome da se smanji rizik za druge ljude. </p>