'Ostavio me ljubavnik, a otišla od divnog supruga zbog njega'

Draga Deidre,

Imala sam seksualnu vezu s muškarcem kojeg sam upoznala u teretani. Građen je kao sportaš i jako je zgodan.

Imam 32 godine, a moj muž 36. U braku smo bili šest godina kad sam počela primjećivati tog muškarca iz teretane.

Grozno sam se osjećala jer sam varala svog nevjerojatnog supruga pa sam odlučila zatražiti razvod, što mu je u potpunosti slomilo srce, iako sad već ima nekoga novog.

Zadnjih 15 mjeseci sam provela s tim čovjekom u kojeg sam se strašno zaljubila i do nedavno naša veza je bila savršena. On ima 32 godine.

Seks je bio fantastičan.

Jedina stvar koja me smetala je bila da nikome u obitelji nije rekao za mene, iako su svi njegovi prijatelji znali da smo u vezi. Ja sam svima rekla - svojoj obitelji i prijateljima.

Kako je vrijeme prolazilo, sve više vremena smo provodili zajedno i u jednom trenu smo počeli razgovarati o zajedničkoj budućnosti, piše britanski Sun.

Bila sam u sedmom nebu. Bila sam ludo zaljubljena...

Onda smo jedan vikend proveli na selu u malom hotelu i cijelo vrijeme sam se osjećala kao da sam na medenom mjesecu. Na povratku me odbacio do mojeg stana i otišao kući. To je bio zadnji put da sam ga vidjela.

Sljedeću noć, iz vedra neba me nazvala njegova 'bivša cura' da me obavijesti da oni nikad nisu prekinuli. Iako on sam živi u svojoj kući, oni su i dalje u vezi. Srce mi je puknulo.

Pokušala sam ga nazvati, ali ubrzo sam saznala da je promijenio broj, dao otkaz na poslu i nestao.

On i dalje govori zajedničkim prijateljima da nije više u vezi s bivšom, ali ja sam uvjerena da su i dalje skupa.

Nikako se ne mogu pomiriti s tim što se dogodilo. I dalje ga želim natrag.

Trebam li ga čekati? Ne vjerujem da će ta njegova veza potrajati. Osjećam se kao da ne mogu dalje, osim ako mi on u lice ne kaže da je gotovo.

Nismo se vidjeli ni čuli šest mjeseci. Više sam luda od svega.

Deidre odgovara:

Vjerujem da si već luda. Gajeći toliku nadu da će se on ponovo pojaviti u tvojem životu je pozicija nemoći i beznađa. Kad ljudi dio svojeg života drže tajnim, pogotovo pred obitelji, onda to nikako nije dobar znak.

Prevario te, pa se pitam kako bi mu uopće ikad više mogla vjerovati?

Odlučio se na kukavički način prekinuti s tobom. kakav je to prekid gdje se jedan osoba odlučila samo nestati? Bojim se da mu nije ni na kraj pameti sresti te slučajno, a kuda da se nađete da ti objasni zašto se ne javlja već šest mjeseci.

Nemoj se zavaravat, u srcu ti je itekako jasno da je ova priča gotova.