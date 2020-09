Ostavite dobar dojam: Ovih 7 stvari nikako nemojte raditi tijekom razgovora za posao

<p>Uskoro se bliži vaš razgovor za novi posao. Nervozni ste. Srce vam preskače, ubrzano dišete. A onda, odjednom, postavite si pitanje 'zašto sam ja dobar za taj posao?'. To je jedno od najčešćih, najpopularnijih pitanja za buduće zaposlenike.</p><p>Kada se pripremate za razgovor za posao ne želite naići na prepreke, ne želite zvučati kao da ste uvježbali govor u ogledalu (čak i ako jeste). Želite ih impresionirati. </p><p><strong>Ove stvari trebate izbjegavati prilikom razgovora za posao:</strong></p><h2>1. Djelujete očajno</h2><p>Taj će vam posao zaista trebati. Svi prolaze kroz teška financijska razdoblja, i naravno, to je stresno iskustvo u bilo kojoj dobi i na profesionalnoj razini. Međutim, bolje je zadržati prisebnost i ostati profesionalan, umjesto da ostavite dojam očajnika koji moli za posao.</p><p>Želite biti sigurni da vaši možda budući nadređeni znaju da ste iskreno uzbuđeni, ali ne trebaju otkrivati ​​vašu osobnu, privatnu situaciju. Usredotočite se na razmjenu podataka o tome kako su vas prethodni poslovi, obrazovanje i druge aktivnosti pripremili za ovu vrstu uloge.</p><h2>2. Fokusirate se samo na sebe</h2><p>Pitanje 'Zašto bismo vas zaposlili?' čini se kao prilika da razgovarate o svojoj povijesti, vještinama i uspjesima. Međutim, manje je riječ o vama kao osobi, a više o tome što možete učiniti za tvrtku da joj pomognete da raste. Umjesto da nabrajate svoja priznanja, probajte objasniti kako biste vi mogli pridonijeti rastu i poboljšanju tvrtke. </p><p>- Koju biste akciju poduzeli?<br/> - Kako biste pobijedili krizne situacije? Razmislite kako možete riješiti trenutni problem ili dilemu s kojom se suočava tvrtka (ili njena industrija).<br/> - Koje rezultate, vještine i kulturne potrebe tvrtke možete iskoristiti za postizanje veće učinkovitosti, produktivnosti i profitabilnosti?</p><h2>3. Sramotite trenutnog poslodavca</h2><p>Kad ljudi traže novi posao, to je zato jer im se ne sviđa trenutni posao i poslodavac. To je možda zbog činjenice da ne postoji mogućnost napredovanja u karijeri, ili u nekim slučajevima pronalazite se u otrovnom radnom okruženju koje umanjuje vašu produktivnost i kreativnost.</p><p>Međutim, nikad nema opravdanja za tračanje trenutnog poslodavca. Bez obzira koliko vaš trenutni posao mogao biti grozan, oduprite se iskušenju da se požalite na svog šefa ili tvrtku tijekom razgovora. Vaša negativnost može štetiti samo vama.</p><h2>4. Nemojte biti arogantni</h2><p>Samopouzdanje je privlačna kvaliteta kandidata, znate da imate vještine, znate da možete postići velik uspjeh i spremni ste na sve. To su pozitivni atributi za pokazivanje, ali pripazite da ne pretjerate.</p><p>Nesigurnost nikad nije dobro prihvaćena. Nikada ne biste trebali pretpostavljati da ste bolji od drugih. A čak i ako ste kvalificiraniji, trebali biste pustiti onog koji vas zapošljava da o tome razmišlja te ga čekati da vas pozove. Nemojte biti arogantni i suprotstavljati mu se s riječima poput 'ali ja sam bolji, ja sam završio specijalizaciju on nije' i slično.</p><h2>5. Nesigurni ste</h2><p>S druge strane, također biste trebali biti ponosni na svoju povijest rada. </p><p>Nikad ne izražavajte sumnju u sebe kad vas pitaju zašto bi vas netko trebao zaposliti. Neke fraze koje se nikada ne smiju izgovarati uključuju: 'Shvaćam da imate mnogo kvalificiranih kandidata' ili 'Moram puno toga naučiti.' Umjesto toga, uđite sa samopouzdanjem, uvjerenjem i jezikom koji govori da ste spremni prihvatiti izazov.</p><h2>6. Nemojte zvučati kao da ste naučili napamet govor</h2><p>Ako zvučite kao da čitate s blesimetra, poslodavac će se zapitati jeste li iskreni ili samo govorite ono što mislite da žele čuti. Umjesto toga, pokušajte zvučati koherentno i smireno. Razmislite o tome da zapišete neke točke stvari koje želite reći i vježbajte nekoliko puta, a da to ostane prirodno, autentično i slobodno.</p><h2>7. Obožavanje i uzdizanje tvrtke</h2><p>Svakako, možda ste uvijek sanjali da radite za ovu tvrtku. To pokazuje strast i predanost i značajan je plus za poslodavca. Međutim, to ne može biti jedini razlog koji nudite kad vas pitaju zašto bi vas tvrtka trebala zaposliti. </p><p>Za početak objasnite kako se dobro uklapate u ulogu i ilustrirajte svoje kvalifikacije, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/7-ways-not-to-respond-to-the-why-should-we-hire-you-question" target="_blank">The Ladders.</a></p>