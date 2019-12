Ostavljaju kapute i jakne na mostu, za one kojima je hladno

‘Warm For Winter’ je naziv kampanje koja potiče lokalno stanovništvo da ostavlja kapute i jakne koji im ne trebaju za ljude kojima su potrebni. Žitelji Dublina odazvali su se na apel i 'zatrpali' most Ha’penny toplom odjećom kako bi i siromašnijim sugrađanima tijekom zime bilo ugodno i toplo.

Na mostu stoji poruka: 'Treba li vam jedan, uzmite. Želite li pomoći, ostavite', a akcija traje dok traje i zima.

Foto: Dublin Visitor Centre

Začetnik kampanje je Patrick Fryers. Vidio je koliko beskućnika ima u irskoj prijestolnici, a sa druge strane, mnogi imaju pretrpane ormare odjećom koju ne nose.

- Čak i ako imate samo jedan kaput viška, donesite ga i objesite na most jer nekome sigurno treba. Zamislite kada bi svi to napravili, a nije to nešto tako teško - rekao je i dodao da će se ovom akcijom aktivno baviti sve do kraja hladnih zimskih mjeseci, prenosi irelandbeforeyoudie.com.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: