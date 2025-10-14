U zagrebačkom Centru kulture Ribnjak osvanuo je novi mural koji slavi žene koje su ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti i kulturi
Osvanuo novi mural u Zagrebu - prepoznajete li žene na njemu?
Pod nazivom „Žene mijenjaju svijet“, mural prikazuje šest iznimnih žena čiji su doprinosi oblikovali društvo, umjetnost, obrazovanje i slobodu izražavanja.
Na zidu Ribnjaka sada se mogu vidjeti Ivana Brlić-Mažuranić, Marija Jurić Zagorka, Josipa Lisac, Marija Braut, Marija Jambrišak i Katarina Matanović Kulenović, žene koje su svaka na svoj način pomicale granice vremena u kojem su živjele.
Projekt je realizirala udruga Hermes (Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja) u sklopu inicijative „Snaga ulice“, čiji je cilj kroz umjetnost u javnom prostoru potaknuti promišljanje o društvenim vrijednostima i jednakosti.
Svaka od prikazanih žena nosi snažnu priču:
- Ivana Brlić-Mažuranić, poznata kao „hrvatski Andersen“, uvela je slavensku mitologiju u svjetsku književnost i postala prva žena članica JAZU-a.
- Marija Jurić Zagorka bila je prva politička novinarka i neumorna borkinja za prava žena.
- Josipa Lisac simbolizira umjetničku slobodu i individualnost, kao prva žena koja je snimila rock album u Jugoslaviji.
- Marija Braut, fotografkinja s prepoznatljivim crno-bijelim pogledom na Zagreb, zabilježila je emocije svakodnevice i života grada.
- Marija Jambrišak borila se za obrazovanje i ravnopravnost učiteljica, postavši jedna od prvih zagovornica ženskih prava u Hrvatskoj.
- Katarina Matanović Kulenović, prva hrvatska pilotkinja i padobranka, otvarala je nebo ženama u zrakoplovstvu.
Mural na Ribnjaku nije samo umjetnički rad, već i podsjetnik na žensku snagu, hrabrost i viziju, na činjenicu da su promjene često započinjale upravo od pojedinki koje su se usudile biti drugačije.
