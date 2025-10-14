Osvanuo novi mural u Zagrebu - prepoznajete li žene na njemu?

Pod nazivom „Žene mijenjaju svijet“, mural prikazuje šest iznimnih žena čiji su doprinosi oblikovali društvo, umjetnost, obrazovanje i slobodu izražavanja.

Na zidu Ribnjaka sada se mogu vidjeti Ivana Brlić-Mažuranić, Marija Jurić Zagorka, Josipa Lisac, Marija Braut, Marija Jambrišak i Katarina Matanović Kulenović, žene koje su svaka na svoj način pomicale granice vremena u kojem su živjele.

Zagreb: Mural "Žene mijenjaju svijet" na Ribnjaku | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Projekt je realizirala udruga Hermes (Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja) u sklopu inicijative „Snaga ulice“, čiji je cilj kroz umjetnost u javnom prostoru potaknuti promišljanje o društvenim vrijednostima i jednakosti.

Svaka od prikazanih žena nosi snažnu priču:

Ivana Brlić-Mažuranić, poznata kao „hrvatski Andersen“, uvela je slavensku mitologiju u svjetsku književnost i postala prva žena članica JAZU-a. Marija Jurić Zagorka bila je prva politička novinarka i neumorna borkinja za prava žena. Josipa Lisac simbolizira umjetničku slobodu i individualnost, kao prva žena koja je snimila rock album u Jugoslaviji. Marija Braut, fotografkinja s prepoznatljivim crno-bijelim pogledom na Zagreb, zabilježila je emocije svakodnevice i života grada. Marija Jambrišak borila se za obrazovanje i ravnopravnost učiteljica, postavši jedna od prvih zagovornica ženskih prava u Hrvatskoj. Katarina Matanović Kulenović, prva hrvatska pilotkinja i padobranka, otvarala je nebo ženama u zrakoplovstvu.

Mural na Ribnjaku nije samo umjetnički rad, već i podsjetnik na žensku snagu, hrabrost i viziju, na činjenicu da su promjene često započinjale upravo od pojedinki koje su se usudile biti drugačije.