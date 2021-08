Ananas je voće koje bez sumnje vrijedi uvrstiti u prehranu u slatkim i slanim kombinacijama.odnosno od voćne salate do smoothieja, ili čak sastojka koji će obogatiti okus pizze. Osim što paše u svim kombinacijama, to slatko-kiselkasto tropsko voće ima i brojne blagodati za zdravlje, prvenstveno s obzirom na količinu C vitamina koji sadržava.

Ananas je vrlo bogat antioksidansima, te drugim spojevima koji pomažu u borbi protiv upala i doprinose jačanju imuniteta, poboljšanju probave, pa čak oporavku nakon operacije. Evo nekih od tih prednosti:

1. Bogat je vitaminom C

- U jednoj šalici ananasa ima 79 miligrama vitamina C, što je 88 posto dnevne potrebe i vrlo je koristan za jačanje imuniteta, kaže Amy Gorin, dijetetičarka iz Connecticuta. Jedno je istraživanje pokazalo je čak da djeca koja su svakodnevno jela ananas imaju manji rizik od virusnih ili bakterijskih infekcija.

- Tijelo koristi vitamin C za izgradnju kolagena koji pomaže održati kožu svježom i glatkom - dodaje Brigitte Zeitlin, nutricionistica iz New Yorka.

- Također, pomaže u jačanju imunološkog sustava i u apsorpciji željeza. Spajanje izvora vitamina C s izvorom željeza (poput špinata, suhih marelica i obogaćenih žitarica) posebno je važno za žene koje često imaju nisku razinu željeza, kaže.

2. Sadrži enzim bromelain

- Ananas je bogat vlaknima, sadržava i gram proteina, te bromelain, koji je koristan za ublažavanje upala u organizmu, kaže Gorin. Bromelain je probavni enzim prisutan u plodu, jezgri i lišću ananasa s nekoliko terapijskih prednosti, pa se ananas tisućama godina koristio kao ljekovito sredstvo u tradicionalnoj narodnoj medicini.

Poznat je po svojim protuupalnim, antitrombotičkim i fibrinolitičkim učincima, antikancerogenoj aktivnosti i imunomodulatornim učincima, a uz to se smatra dobrim sredstvom za zacjeljivanje rana i poboljšanje cirkulacije, stoji u biomedicinskom izvješću iz 2016. u časopisu Spandidos Publications.

Studije su pokazale da bromelain može pomoći smanjiti rizik od određenih karcinoma, zbog svojih svojstava u borbi protiv upale. Druga studija pokazala je da bromelain može biti od pomoći u liječenju simptoma artritisa, no u oba slučaja potrebna su dodatna istraživanja na ljudima. Konačno, pokazalo se da bromelain pomaže u oporavku od oštećenja mišića uzrokovanog vježbanjem.

Slatki i slani načini pripreme ananasa

Ananas je voće i može se jesti i pripremati na različite načine. Gorin preporučuje dodavanje u voćnu salatu ili parfe od jogurta za doručak, dok Zeitlin preporučuje dodavanje šalice ananasa u smoothieje za doručak, zajedno s 2 šalice špinata, što je snažna injekcija energije, dok se poslije podne može spojiti sa žlicom svježeg sira, za užinu. Šalica soka od ananasa nakon večere potaknut će čišćenje organizma.

U slanim jelima, možete ga dodati narezanog na kockice pred sam kraj kuhanja, kako ne bi izgubio strukturu, a svejedno će otpustiti sokove i tako obogatiti okuse hrane. Odličan je dodatak uz meso na roštilju, tako da ga zapečete na sokovima mesa i poslužite na njemu, na primjer, donosi portal Real Simple.