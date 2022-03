Odmor je sve što svakome od nas treba, a samo uz 24sata to možete dobiti uz samo jedan kupon. Od ponedjeljka, 7. ožujka, kreće nova vrhunska nagradna igra, a svaki dan dijelimo čak četiri wellness paketa na dva noćenja za dvije osobe u hotelu Amadria Park Grand 4 Opatijska Cvijeta.

Pobjegnite od svakodnevne rutine u bajkovitu Opatiju! Opustite se u mediteranskom ambijentu njihova wellnessa i prepustite rukama vrhunskih terapeuta. Boravak u Opatiji, prirodnoj wellness destinaciji, najbolji je recept za potpunu relaksaciju.

Ponuda uključuje smještaj u dvokrevetnoj sobi, bogati buffet doručak, mogućnost korištenja garaže, Wi-Fi, neograničeno korištenje svih sadržaja Wellness Oaze (unutarnji/vanjski bazen i terapijski bazen, jacuzzi, finska sauna s kromo/kristalo terapijom, turska kupelj, ledena fontana, spa Organic Olive masaža od 30 minuta s energizirajućim, izrazito hranjivim te opuštajućim tretmanom s proizvodima od organske komine masline) te konzumaciju biljnih čajeva i voća. Paket se može iskoristiti do 10. travnja 2022. godine.

Nagradna igra odvija se od 7. ožujka 2022. do 10. ožujka 2022. godine u četiri kola, a trajanje pojedinog kola je jedan dan. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe jedan nagradni kupon po kolu, ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu. Kupon od ponedjeljka, 7. ožujka šaljite na: dvjesto pedeset drugo kolo - p.p. 545, 10002 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata "Osvoji vikend u Opatiji bajnoj". Kupon od utorka, 8. ožujka šaljite na: dvjesto pedeset treće kolo - p.p. 919, 10002 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata "Osvoji vikend u Opatiji bajnoj". Kupon od srijede, 9. ožujka šaljite na: dvjesto pedeset četvrto kolo - p.p. 596, 10002 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata "Osvoji vikend u Opatiji bajnoj". Kupon od četvrtka, 10. ožujka šaljite na dvjesto pedeset peto kolo - p.p. 811, 10002 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata "Osvoji vikend u Opatiji bajnoj".

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na navedenu adresu do 25. ožujka u 9 sati. Isti dan iza 10 sati nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije uz nadzor tročlane komisije.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri "Osvoji vikend u Opatiji bajnoj" koja se održava od 7. ožujka 2022. do 10. ožujka 2022. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda od 7.ožujak 2022. do 10.ožujak 2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.