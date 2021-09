Pobjednica EuroMillionsa, Margaret Loughrey (56), koja je odlučila svojoj rodbini dati milijun funti (8,7 milijuna kuna) te izgraditi svoj dom iz snova, je u četvrtak pronađena mrtva. 'Maggie Millions' osvojila je jackpot od 27 milijuna funti (236 milijuna kuna) prije osam godina i tvrdila je da ju je novac 'uništio'.

POGLEDAJTE VIDEO: Troši 13.000 kuna na taksi

Ova 56-godišnjakinja je listić kupila dok se vraćala u svoj bungalov u Strabaneu u Sjevernoj Irskoj u kojem je živjela od beneficija od samo 58 funti tjedno. Kasnije je darovala članovima obitelji po milijun funti i velikodušno dala susjedima po 5000 funti (43.000 kuna).

Paul Gallagher, susjed i lokalni vijećnik, je rekao da je upravo obnovio njenu zapuštenu kuću u dom iz snova.

- Živjela je u bungalovu i upravo je dovršila njegovo preuređenje. Šteta što nije uspjela uživati ​​u svom novom domu - rekao je.

U 2019. je Margaret tvrdila da joj je ostalo samo 5 milijuna funti te je rekla da joj je osvajanje jackpota 'uništilo' život. Ranije je ispričala i kakav je bio osjećaj kada je shvatila da je dobila ogromnu svotu novca.

- Ustala sam u srijedu u 7 ujutro i upalila televiziju. Odmah sam išla provjeriti brojeve i eto. Bila sam u šoku i morala sam to provjeriti 10 puta. Prošetala sam do stražnjeg vrta i sjedila tamo neko vrijeme prije nego što sam se vratila i ponovno provjerila. Šetala sam po kući pet sati prije nego što sam nazvala brata i zamolila ga da me nazove - ispričala je.

Također je tvrdila kako neće imati mira dok god je živa. Žalila je što je dobila na lutriji jer je prije toga bila sretna osoba.

- Ja sam ljudsko biće i sve što mi je ovaj dobitak učinio je to da mi je uništio život - kazala je.

Policija je rekla da njezinu smrt ne smatra 'sumnjivom', ali će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio uzrok. Ona se nikada nije udala, a iza nje su ostala četiri brata i sestra, piše Mirror.