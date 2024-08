'Osvojio sam novac na lutriji, a obitelj se ljuti jer neću dijeliti'

Nakon osvajanja 270.000 eura na lutriji, muškarac koji je odlučio ne podijeliti novac s obitelji, svoju priču objavio je na Redditu.

Foto: Canva (ilustracija)

Naveo je da su njegovi roditelji u financijskim problemima, no dodao je kako smatra da je novac potrebniji njemu samom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Sveta Nedelja: Hrvatska kovnica novca s najmanjom kovanicom ušla u Guinnessovu knjigu rekorda | Video: 24sata/pixsell

Kaže također da mu je taj dobitak bio slamka spasa nakon razvoda, jer je njegova bivša zadržala njihov auto i veliku ušteđevinu koju su zajedno štedjeli.

- Moja obitelj je uzrujana jer neću podijeliti novac, iako sam to obećao prije mnogo godina - izjavio je.

- No, ipak imam osjećaj krivnje, to me muči - dodao je.

- Moja obitelj nije bogata, mama mi je dijabetičar, a tata u mirovini, i oni imaju svojih financijskih poteškoća. Naravno, imam želju da im pomognem. No, obzirom na moje nedavne poteškoće i činjenicu da zapravo počinjem od nule, također osjećam da moram sebi dati prioritet - napisao je.

Pošto ima i novu partnericu, izjavio je da planira malo vjenčanje te mu za to također treba nešto novca.

Zatim je upitao griješi li što nije dao novac svojoj obitelji, na što su mnogi reagirali.

Mnogi ljudi su rekli da je donio ispravnu odluku što nije podijelio svoj dobitak.

Foto: Dreamstime

- Tata mi je uvijek govorio da ako ikada dobiješ na lutriji nemoj nikome reći. Novac mijenja ljude htjeli oni to priznati ili ne - napisala je jedna osoba.

- Ne dopustite da vas navedu da sve potrošite na njih - navela je druga.

- Platite ono što trebate i ostatak uložite, pobrinite se za sebe - smatra jedan od komentatora.

- Nazvat će te sebičnim i uzimat će ti novac sve dok ne budeš bankrotirao i neće se osjećati krivima - rekao je jedan od onih koji ga podržavaju.

- To je vaš novac, dajte sebi prioritet - netko je zaključio.

- Bili ste glupi što ste svojoj obitelji rekli o svom neočekivanom dobitku. U svakom slučaju, nemaju pravo na vaš novac - smatra jedna od osoba, piše The Sun.