Otac Muppeta napisao dirljivo pismo svojoj djeci prije smrti

Ovaj megapopularni američki lutkar, animator, karikaturist, glumac, izumitelj, filmski stvaralac i scenarist najzapamćeniji je ostao mnogim generacijama po fantastičnim likovima iz 'The Muppet Showa'.

Jim Henson je lutke počeo izrađivati još u srednjoj školi od stare odjeće svoje majke i teniskih loptica, a nakon što je završio fakultet i diplomirao ekonomiju bavio se produciranjem reklama za kavu i eksperimentalnim filmovima. Bio je suosnivač tvrtke 'Muppets Inc.' koja je otvorena 1958. godine, a kasnije je postala 'The Jim Henson Company'.

POGLEDAJTE VIDEO o posljednjem pismu Kurta Cobaina:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dječjem obrazovnom programu pridružio se 1969. godine gdje je pomagao u izradi likova serije 'Sesame Street'. Premijera 'The Muppet Showa' bila je 1976. godine, a Jim Henson je postao vrlo popularan zahvaljujući svojim likovima, posebno žapcu Kermitu i gospođici Piggy, ali i ostalima. U vrhuncu gledanosti ova serija je imala oko 235 milijuna gledatelja tjedno, a prikazivala se u više od sto zemalja svijeta.

Umro je nakon infekcije

Jim Henson je umro u dobi od 53 godine 16. svibnja 1990. godine u New Yorku od sindroma toksičnog šoka nakon infekcije, a četiri godine prije svoje smrti napisao je dva dirljiva pisma, jedno djeci, drugo prijateljima i ostatku obitelji. Želja mu je bila da ta pisma budu pročitana nakon što umre.

Prvo pismo za njegovo petero djece

Djeca su u vrijeme njegove smrti imala 19 i 30 godina. Evo što im je napisao:

'Prije svega, nemojte se osjećati loše zato što sam otišao. Iako će mi nedostajati provoditi vrijeme sa svakim od vas, siguran sam da će to biti zanimljiv period za mene i radujem se što ću vas sve vidjeti kada dođete ovamo. Svakome od vas šaljem svoju ljubav. Ukoliko ću imati priliku paziti na vas i sa ove strane, vjerujte da hoću. Ako ne budem mogao, siguran sam da ću vas barem dočekati kada dođete. Ovo vam sve može zvučati glupo, ali dovraga, otišao sam - i tko se sada može prepirati sa mnom?

Smisao života je da bude zabavan, radostan i ispunjen. Neka svatko od vas bude takav - imati svakoga od vas kao svoje dijete sigurno je jedna od dobrih stvari u mojem životu. Znajte da sam oduvijek volio svakoga od vas vječnom, nepresušnom ljubavlju. Ljubav prema svakome od vas je potpuna i sveobuhvatna. Molim vas pazite jedni na druge, volite se i opraštajte svima. Život je dobar, uživajte u njemu!'

Drugo pismo za prijatelje i ostatak obitelji

'Uopće se ne bojim pomisliti na smrt, tome se radujem s puno znatiželje i zanimanja. Radujem se što ću ponovno susresti neke svoje prijatelje koji su otišli prije mene, i čekat ću tamo kako bih jednog dana pozdravio sve one koji su još uvijek tu. Predlažem da mi prvo napravite malu, lijepu, prijateljsku uslugu. Bilo bi lijepo kada bi neki od mojih bliskih prijatelja izveli pjesmu, dvije, koje bi trebale biti vesele i sretne.

Bilo bi lijepo kada bi neki od mojih bliskih prijatelja rekli nekoliko lijepih, veselih riječi o tome koliko smo uživali raditi sve te stvari zajedno. Usput, volio bih da bend 'Dixieland' svira tom prigodom i završi s nabrijanom verzijom 'When the Saints Go Marching In'. Lijepo provedite svoje živote, svi vi. Čudno je pisati takve stvari dok sam još uvijek živ, ali to ne bi bilo lako napraviti nakon što umrem.'

Nakon njegove smrti održane su dvije spomen službe, jedna u Katedrali Svetog Ivana Božanskog u New Yorku, a druga u Katedrali Svetog Pavla u Londonu, bila je to njegova želja. Na obje su svirale himne, čitala se Biblija, Velika ptica ((Big Bird) iz Ulice Sezam je solirala, a izveden je i lutkarski performans s likovima iz Muppeta.

Jimov sin je čitao ulomke iz oba pisma, a jedna rečenica je postala svojevrsna mantra za njegove obožavatelje diljem svijeta - 'Molim vas pazite jedni na druge, volite se i opraštajte svima. Život je dobar, uživajte u njemu!', prenosi The Vintage News.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: