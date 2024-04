'Otkazala sam svoje vjenčanje zbog gadne istine koju sam slučajno saznala o zaručniku'

Laura (37) je objavila vlastitu životnu priču o vezi koja se pretvorila u veliki problem, a na koncu je došlo i do finalnog, razočaravajućeg prekida.

- Izlazim s Mikeom, razvedenim muškarcem s dvoje djece, već pet godina. Naš je odnos uvijek bio ono što ljudi nazivaju 'zrelim', bez nepotrebne drame i preopterećenja emocijama. Oboje već znamo što želimo od života i jedno od drugoga i oboje naporno radimo na tome da naša veza bude kvalitetna. Kad me Mike zaprosio, bila sam jako sretna. Nikada u životu nisam bila u braku i nikada nisam imala životni cilj biti u braku na ovaj ili onaj način, ali Mike je bio idealan partner za mene i znala sam da ću s njim biti sretna - izjavila je Laura, piše Brightside.

- Nikad nisam bila zaljubljena u Mikea. Mislim, jako sam poštovala tog čovjeka i nisam ga voljela na način na koji bi mnogi ljudi zamislili, ali u našoj vezi romantična strana nije bila neophodna, to je bilo partnerstvo utemeljeno na uzajamnom povjerenju i osjećaju čvrste budućnosti. Takva nam je veza uvijek pasala - dodala je.

Laura nastavlja sa svojom pričom, govoreći da joj Mike nikada nije lagao. Njegov odnos s bivšom suprugom za Lauru je uvijek bio otvorena knjiga. Znala je da se povremeno sastaju i razgovaraju o roditeljskim problemima. Nije bilo razloga za brigu u vezi s Mikeovom bivšom vezom, no sve do dana kad su se stvari neočekivano promijenile.

- Mike je počeo dolaziti kući jako kasno. Trajalo je to već više od 2,5 mjeseca. Uvijek je objašnjavao da ima puno posla i da novi projekt na kojem radi zahtijeva od njega više vremena i truda nego inače. Isprva sam mu vjerovala, ali onda sam srela jednog od njegovih kolega u dućanu. Taj je kolega znao dolaziti k nama u goste, pa smo se zaustavili kako bismo kratko porazgovarali - izjavila je.

Opušteno su razgovarali te je Laura spomenula kako je novi projekt sigurno težak za njega, kao i za Mikea. Na to je kolega iskomentirao kako su projekt već završili.

- Rekao mi je da su čak imali i proslavu povodom zatvaranja tog projekta. Mike i njegov kolega su već u to vrijeme radili normalno, nije bilo potrebe da ostaju do kasno. Znači, Mike mi je lagao - napisala je.

Nakon razgovora s Mikeovim kolegom, Laura je odlučila ne petljati okolo i odmah se suočila s Mikeom.

- Samo sam ga zamolila da sjedne i razgovara sa mnom, rekla sam mu da znam da će kasniti, no ne zbog tog projekta. Mike me pogledao ravno u oči i rekao da da, sve ovo vrijeme mi je lagao. No, radio je to zbog naše veze. Naime, uzeo je dodatni posao jer je htio dodatno zaraditi i potrošiti novac na poseban vjenčani dar za mene - napisala je.

No, idila nije potrajala, jer je Laura nakon nekog vremena opet imala osjećaj da Mike laže. Ali se pretvarala da mu vjeruje.

- Osjećala sam da laže, no nisam imala nikakve dokaze da je možda varao, ili nešto slično, ali samo sam osjećala da su sve te isprike o vjenčanom poklonu i dodatnom poslu obična besmislica, jednostavno to nisam mogao dokazati, pa sam odlučio pustiti sve to - napisala je.

- No, ove godine, na rođendan njegove kćeri, otišli smo je ostaviti do kuće njegove mame. Nisam bila tamo prije jer Mikeova mama nije baš gostoljubiva osoba. Ovaj put je, međutim, sve bilo drugačije, na moje iznenađenje. Pozvali su me da pogledam darove koje je Mikeova kći dobila od svoje mame i bake. Srce mi je steglo kad sam primijetila da su na svim zidovima u kući slike Mikea i njegove bivše žene snimljene na dan njihovog vjenčanja, kao i druge obiteljske i dječje slike - izjavila je.

Laura je bila izvan sebe jer je mislila da Mike nije toliko zainteresiran za sjećanja na svoj bivši brak. No tada je primijetila još jednu fotografiju koja ju je ostavila u velikom šoku, razočarenju i očaju.

- Bila je tu i jedna nova fotografija na zidu u hodniku njegove mame. Imala je datum, to je bio dan kada je Mike započeo svoj važan 'projekt' na poslu. Na fotografiji su se on i njegova bivša supruga ljubili. Ispostavilo se da se cijelo to vrijeme s njom tajno sastajao i da su zapravo bili u vezi. Njegova mama je znala za to te je namjerno postavila tamo tu fotografiju - istaknula je.

Mike je zaprosio Lauru jer se on i njegova bivša žena jednostavno nisu željeli ponovno vjenčati, ali su gajili duboke emocije jedno prema drugom.

- Dakle, ja sam trebala biti neka vrsta 'supruge na papiru', jer je to Mikeu tako odgovaralo. A njegova bi bivša uživala u njegovom društvu, ljubavi i zagrljajima. Kad sam to saznala, napravila sam veliki skandal - izjavila je.

Laura je tada otkazala vjenčanje, iako Mike nije shvatio zašto je to učinila. Po njegovom mišljenju, imali su idealan odnos i njegova afera s bivšom nije nimalo utjecala na to.

- Odjednom sam shvatila da sam se zaljubila u Mikea. Zaista i iskreno. I njegova afera je jako boljela, kao i njegove laži. Stoga je moja odluka da je prekinem bila bolna, ali radije ću provesti neko vrijeme jadikujući zbog svoje nesretne romanse nego provesti ostatak života s varalicom i lažljivicom poput Mikea - zaključila je, piše Brightside.